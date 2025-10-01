Vill du växa inom IT? Vi söker en driven 1st line supporttekniker.
IT-bemanning är ett personligt IT-konsultföretag där vi värdesätter den enskilda konsultens egenskaper. Har du de rätta egenskaperna - social, driven och tävlingsinriktad så kan vi ge dig de rätta förutsättningarna för ett roligt och stimulerande arbete som konsult hos någon av våra kunder. IT-bemanning är ett dotterföretag till IT-konsultföretaget Xperta AB och som är specialiserade inom området IT-infrastruktur.
För kunds räkning söker vi en supporttekniker till kundens IT service deskavdelning. Uppdraget är ett långsiktigt konsultuppdrag som innefattar goda möjligheter till utveckling samt möjlighet till anställning hos kund på sikt. Kunden sitter i södra Stockholm (närförort) och är ett stort företag baserat inom hela Norden. Servicedesken är ett tätt gäng, där samarbete och god kommunikation är högt värderat.
Tjänsten ska tillsättas så fort som möjligt och intervjuer kommer därför att ske löpande.
Arbetsuppgifterna inom 1:a linjens Service Desk innefattar:
Informera, vägleda och assistera användarna i det dagliga användandet av supporterade system, verktyg och utrustning.
Mottaga, registrera, koordinera och rapportera information, önskningar, behov, frågor och problem som står i relation till ett effektiv användande av IT hos kunden.
Vara sambandet mellan användarna, kundens IT och externa leverantörer.
Mottaga, registrera, följa upp och rapportera ärenden tills de avslutas och stängs.
Vara behjälplig vid On- och Offboarding med kontoadministration samt hårdvarubeställning.
Vem vi söker:
Du har goda kunskaper i engelska och svenska, både vad gäller tal och skrift. Kunskaper inom norska är meriterande, men ej ett krav.
Du har ett stort kundfokus och tycker om att ge professionell service.
Du är lättlärd och kan snabbt sätta dig in i nya system och tekniker.
Du är glad och social och har lätt för att samarbeta med andra.
Du trivs med ett högt tempo och kan hantera flera ärenden och processer samtidigt.
I denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper:
Vi ser gärna att du har erfarenhet från IT-support eller teknisk kundtjänst men det är meriterande ifall du har erfarenhet av alla eller några av nedanstående system, program och verktyg:
Supportverktyg som används för systemadministration, felsökning och problemlösning, såsom: Ärendehanteringssystem (Freshservice)
Fjärrsupport mha av TeamViewer
Antivirusskydd (Symantec Endpoint Protection)
AVD - virtuell desktop.
Office 365 paketet
Sharepoint
Active Directory
Azure
VPN
Microsoft Endpoint Manager
MDM (Mobile Device Management)
Windows 10 & 11
Meriterande är kunskap i Agresso (Affärssystem)
