Vill du växa inom industrin? Bli gradare hos Atlas Copco!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Smedsjobb / Tierp Visa alla smedsjobb i Tierp
2026-02-12
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Atlas Copco utvecklar produkter med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 i Stockholm, där huvudkontoret finns än idag, och har kunder i fler än 180 länder. Atlas Copco Tierpverken tillhör affärsområdet Industriteknik och tillverkar avancerade industriverktyg som drivs av el eller tryckluft. En stor andel av kunderna finns inom bilindustrin, men kunder finns inom många segment, allt från klockor till vindkraftsverk monteras med produkterna som levereras från Tierpverken. Atlas Copco Tierpverken är en av världens mest effektiva produktionsenheter av industriella el och tryckluftsverktyg, och arbetar kontinuerligt med Lean och ständiga förbättringar. Är du fortsatt nyfiken på vilka Atlas Copco är? Mer information finns på www.atlascopcogroup.comArbetsuppgifter
Har du ett tekniskt intresse och tycker att tillverkningsindustrin är ett intressant område? Om du även är nyfiken på CNC och vill ha möjlighet att utvecklas inom området på sikt kan rollen som gradare hos Atlas Copco i Tierp vara ett passande nästa steg.
Som gradare arbetar du på komponentavdelningen där ansvarar för att grada, slipa och kvalitetssäkra mindre ståldetaljer som används vid produktionen av verktyg i monteringen. Arbetet sker i team och uppgifterna planeras tillsammans utifrån kundernas behov. Att arbeta på gradningen ger dig en värdefull introduktion till industrin och en viktig förståelse för hela produktionskedjan. För dig som är nyfiken och vill vidareutvecklas finns goda chanser att på sikt ta steget vidare och bli CNC operatör eller ta andra operatörsroller på komponentavdelningen - allt efter dina egna ambitioner. Arbetstiderna är förlagda till 2 skift.Profil
Vi söker dig som är redo att ta dig an nya utmaningar inom tillverkningsindustrin. Du drivs av att utvecklas och har en vilja att lära dig. Som person trivs du i ett lag där kvalitet, precision och samarbete står i centrum. Vi ser gärna att du har en teknisk eller industriell utbildning. Tidigare erfarenhet från industrin är meriterande men inget krav. Du kan lika gärna komma från en annan bransch - det viktiga är att du är nyfiken, engagerad och har ett intresse för tillverkning.Så ansöker du
Du blir anställd som konsult hos Clockwork och arbetar på uppdrag hos Atlas Copco i Tierp, där cirka 500 personer arbetar och det finns goda karriärmöjligheter. Som konsult hos Clockwork får du en trygg och attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt, dock senast 2026-02-28. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rebecca.natfalk@clwork.se
070-8215311. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
