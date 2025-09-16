Vill du vara med på våran kunds nystartade resa?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Mjölby Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Mjölby
2025-09-16
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mjölby
, Vadstena
, Motala
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker just nu dig som har tidigare erfarenhet av hantering av livsmedel.
Våran kund är en livsmedelsfabrik som tillverkar produkter av högsta kvalitet till kunder som ligger i framkant inom sina segment. Den här fabriken har som affärsidé att erbjuda alla matgrossister och varumärkesägare en unik möjlighet att producera framtidens mat utan att behöva investera i egna produktions anläggningar.
Vi söker just nu dig som har 50% studier eller annan sysselsättning, våran ambition är att du kommer kunna jobba 2-3 pass i veckan och kunna hoppa in med kort varsel.
Arbetstidsmåttet kan variera från 4 timmar - 8 timmar.
Arbetstiderna kommer att vara mellan 14:15-18:15 eller 14:15-23:45.
Våran kund är kollektivanslutna till LIVS (konserven).
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha tillgång till egen bil om du bor på Linköpingsidan men bor du åt Mjölby hållet går det bra att pendla. Men vi ser en fördel med att ha tillgång till egen bil, då det är högre flexibilitet.
DETTA SÖKER VI
Du som person får gärna vara:
Lyhörd
Prestigelös
Lösningsorienterad
Noggrann
Högt kvalitetstänkPubliceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Tidigare hantering av livsmedel
Meriterande:
Erfarenhet av FSSC 22000.
Erfarenhet av KRAV/EKO.
Kunskap av livsmedelsmaskiner
Om du känner att det här jobbet skulle vara något för dig? Tveka inte att ansöka redan idag! Vi ser fram emot din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9511043