Vill du vara med och utveckla vårt lantbruksföretag?
2026-05-30
AkSe Gårdsprodukter driver Månsholmens gård i Norra Vånga, där Varaslätten slutar och Falbygdens böljande landskap tar vid. Produktionen omfattar växtodling, grönsaksproduktion och köttdjursuppfödning.
Växtodlingen är ca 300 ha konventionellt odlad areal med höstvete, raps, råg, korn, havre och vall.
Köttdjursuppfödningen består av en dikobesättning på ca 90 moderdjur som går på ranchdrift samt 150 dikalvar som köps in på hösten för uppfödning i stallar.
Vi söker en positiv och driftig lantarbetare som vill vara med och utveckla vårt lantbruksföretag. Du kommer att arbeta både som maskinförare och djurskötare.
Arbetet innebär att köra maskin i växtodlingen samt serva och reparera vid behov. Under växtodlingssäsongen är det framför allt traktorkörning med harvning, plöjning, sådd, gödsling, tröskning och vallskörd som gäller. Vissa perioder kan bli intensiva med helg- och kvällsarbete men kompenseras med lugnare perioder dess i mellan. Service och förebyggande underhåll görs under vinterhalvåret.
Planering och strategier inför växtodlingssäsongen görs tillsammans med rådgivare.
Arbetet som djurskötare omfattar daglig skötsel och utfodring av dikor och kalvar ute i fält. Samt ansvar och skötsel för ungnötsuppfödning i våra stallar. God djurvana och ansvarskänsla är viktigt.
Tjänsten är 100%.
AkSe Gårdspordukter erbjuder dig som antager tjänsten en möjlighet till att vara med och påverka din arbetsdag samt vara med och utveckla framtidens lantbruksföretag. I en naturskön miljö kommer ni ständigt leva i nära samarbete med väder och vind. Ingen dag är den andra lik och nya möjligheter väntar ständigt bakom nästa hörn.
Utbildning inom lantbruk är meriterande men inget krav. Man behöver ha b-körkort och tillgång till egen bil, då det saknas andra kommunikationer till vår gård.
Bostad finns vid intresse. Närmaste samhälle är Kvänum där förskola, fritids och grundskola åk 1–9 finns.
Vår gård ligger i Norra Vånga, mitt emellan Vara och Falköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Via mail
E-post: aksegardsprodukter@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantarbetare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AkSe Gårdsprodukter Handelsbolag
Norra Vånga Månsholmen (visa karta
)
535 93 KVÄNUM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Akse Gårdsprodukter HB Kontakt
Sofia Kvist aksegardsprodukter@gmail.com 0767688018
9937832