Vill du vara med och utveckla näringslivet i Vallentuna?
2025-09-19
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vi söker dig som vill bidra i arbetet med att utveckla möjligheterna för Vallentunas näringsliv.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vallentuna kommuns näringlivsenhet är en ny enhet inom kommunledningskontoret. Enheten ansvarar för kommunens näringlivsarbete vilket bland annat innebär att skapa ett gott företgasklimat samt hjälpa företag som vill etablera sig eller utvecklas i Vallentuna. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I denna roll får du möjlighet att bidra till ett ännu bättre företagsklimat i Vallentuna kommun. Detta genom att planera och genomföra olika aktiviteter, till exempel näringslivsfrukostar och andra typer av träffar. Arbetet innefattar också planering och genomförande av företagsbesök, arbete med analys och kartläggning, uppsökande arbete och omvärldsbevakning.
I rollen bidrar du till framtagande och implementering av olika typer av styrdokument, skriver texter såväl som inlägg i sociala medier och nyhetsbrev.
Du kommer även att arbeta med besöksnäring och deltagande i diverse nätverk kopplat till besöksnäring. Utifrån rollen och de målgrupper som arbetet riktas mot är möten och evenemang under kvällar såväl som helger förekommande. Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom företagsekonomi, samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av framtagande och implementering av styrdokument.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• B-körkort.
• Meriterande: Förståelse för och erfarenhet av landsbyggdsfrågor/besöksnäring. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du trivs med att arbeta självständigt och målinriktat. Du ger inte upp i första taget!
• Du har hög social kompetens och intresserad av att träffa nya människor.
• Du är prestigelös och bekväm att hålla presentationer och att stå på scen.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026-01-01 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt.
För en fördomsfri rekryteringsprocess tillämpas tester för de som vi anser uppfyller kvalifikationskraven. Under rekryteringsprocessen kan arbetsprov förekomma.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 19 oktober.
För mer information kontakta:
Magnus Isberg
Näringslivschef
08- 587 85 026magnus.isberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
