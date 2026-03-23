Vill du vara med och utveckla kvalitetsarbetet på Särnmark?
Vill du arbeta med kvalitet, utveckling och uppföljning i en verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad? Nu söker vi en kvalitetsutvecklare som vill vara med och stärka och vidareutveckla vårt systematiska kvalitetsarbete inom personlig assistans.
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades i början av 1990-talet av nuvarande ägare. Med utgångspunkt i en tydlig värdegrund arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. I dag har Särnmark över 2 500 medarbetare över hela Sverige som varje dag levererar vårt löfte - ett bättre liv - till våra kunder.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta med kvalitetssäkring, utveckling och uppföljning, med ett stort fokus på det förebyggande arbetet. Kvalitetsavdelningen är en viktig stödfunktion som arbetar nära verksamheten för att säkerställa att vi uppfyller de lagkrav, regler och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att vi lever upp till våra kunders förväntningar.
Du kommer att samarbeta nära kollegor inom kvalitetsavdelningen och ha många kontaktytor i organisationen, bland annat med kundansvariga, kunder, anhöriga, personliga assistenter och övriga stödfunktioner i verksamheten. Tjänsten är placerad på Särnmarks huvudkontor i centrala Sundbyberg. Du rapporterar till kvalitetschef/chefsjurist.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
• utveckla, underhålla och följa upp kvalitetsledningssystemet
• implementera och följa upp processer, rutiner och underlag för egenkontroller, riskbedömningar och annan systematisk uppföljning
• identifiera eventuella brister i verksamheten och medverka till att ta fram åtgärder som stärker kvalitetsarbetet
• ta fram och genomföra utbildningsinsatser inom kvalitetsområdet
• följa upp dokumentation
• hantera avvikelser, klagomål och synpunkter
• vara delaktig i arbetet med hållbarhetsrapport, kvalitetsberättelse och kvalitetscertifiering
• ansvara för kundundersökningar
• agera som kundombud och vara en neutral kontaktväg för kunder som vill lyfta frågor, funderingar eller synpunkter
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har annan relevant universitets- eller högskoleutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom omsorg eller annan liknande verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och självgående. Du arbetar systematiskt, tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och har förmåga att omsätta iakttagelser och underlag i konkreta förbättringsåtgärder.
Du är också pedagogisk och kommunikativ, med lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara trygg i mötet med olika människor och kunna anpassa ditt sätt att kommunicera efter situation och mottagare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du en bred och självständig roll med goda möjligheter att påverka både ditt arbete och utvecklingen av kvalitetsarbetet i verksamheten. Du blir en del av en organisation där kvalitetsfrågor är viktiga och där ditt arbete har en tydlig koppling till verksamheten och våra kunders vardag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Som anställd har du möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag samt har kollektivavtal med avtalsmässiga trygghetsförsäkringar och pensionsavsättning.
Låter det intressant? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. För mer information om Särnmark besök www.sarnmark.se
Kontaktperson för rekryteringen är Johanna Högberg, 08-505 920 28, johanna.hogberg@sarnmark.se
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
http://www.sarnmark.se
Kvalitetschef och chefsjurist
Johanna Högberg johanna.hogberg@sarnmark.se
9814057