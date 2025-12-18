Vill du vara med och utveckla idrottsrörelsen i Halland?
RF-SISU Halland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott - världens bästa!
Vi söker en engagerande Idrottskonsulent som brinner för att stärka föreningslivet och skapa trygga, utvecklande idrotts- och föreningsmiljöer i Halland. På RF-SISU Halland får du möjlighet att stödja idrottens utveckling genom att kombinera folkbildning, utbildning och där du som verksamhetsutvecklare - blir en viktig del i idrottsföreningarnas utveckling och framtid.
Om RF-SISU Halland
RF-SISU Halland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Vi arbetar för och med idrottsrörelsen, och vårt främsta uppdrag är att stödja idrottsföreningar och dess medlemmar genom folkbildning. För oss är ideellt engagemang, föreningsliv och folkbildning hjärtefrågor. Att bygga relationer, skapa dialog och möta vår omvärld är centralt för oss.
RF-SISU Halland verkar genom folkbildning, det är en samhällskraft både i förening och våra regionala mötesplatser. Distriktet erbjuder ett varierat utbud av folkbildning och utbildning, där lärgruppen är superkraften i den lokala folkbildningen, i förening, för att lära av varandra.
RF-SISU Halland stödjer utveckling av idrott i förening - för att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas i förening, under hela livet. Målgruppen är främst idrottsföreningar, dess medlemmar som ledare och aktiva men även föräldrar.
Din roll som Idrottskonsulent
Som idrottskonsulent är du ett stöd i föreningarnas utveckling genom att först kartlägga deras behov och göra en folkbildningsplan med dem. Du arbetar nära idrottsföreningar och stödjer dem att skapa förutsättningar för en trygg, lärande och utvecklande miljö. Du är en god lyssnare som kan inspirera, stödja och leda processer som stärker organisationer, ledare och aktiva - såväl barn/ungdomar som vuxna.
Arbetsuppgifter
• Uppsökande arbete i idrottsföreningar.
• Planera, samordna och kvalitetssäkra utbildnings- och folkbildningsinsatser.
• Stödja föreningar i utvecklingsprocesser.
• Identifiera behov och koppla det till idrottens olika ekonomiska stöd.
• Arbeta med folkbildningens metoder som ex. lärgruppen.
Din arbetsmiljö varierar - från klubbstugan på idrottsplatser till vårt kontor.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av idrotts- och föreningsliv, gärna som ledare eller styrelsemedlem.
• Har en pedagogisk- eller idrottsrelaterad utbildning
• Är van att ta ansvar och arbeta självständigt, men också trivs i team.
• Har god pedagogisk och social förmåga.
• Har en god administrativ förmåga med en egen drivkraft att planera och slutföra uppgifter.
• Är utåtriktad, flexibel och inspirerande.
• Brinner för folkbildning och förenings- och idrottsutveckling.
Meriterande:
• Erfarenhet av ideellt arbete i idrottsförening och då speciellt som organisationsledare i styrelsearbete.
• Yrkeserfarenhet inom idrotten och föreningslivet eller pedagogisk inriktat arbete.
Omfattning och villkor
• Tjänsten är på 100 %.
• Avtalad visstidsanställning 2 år med prövotid (6 månader), med eventuell möjlighet till förlängning.
• Oreglerad arbetstid, där det utåtriktade arbetet sker främst kvällar och helger.
• Placeringsort: Halmstad eller Varberg.
• Tillträde: Snarast.
• Kollektivavtal: Unionen och Arbetsgivaralliansen (Branschkommitté Idrott).
• Du behöver B-körkort och tillgång till egen bil i tjänsten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan snarast - sista ansökningsdag är 2026-01-14. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Frågor besvaras mellan 12-14 Januari
Kontakta verksamhetschef daniel.ljungberg@rfsisu.se Ersättning
