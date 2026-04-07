Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara kycklingproduktion?
2026-04-07
Om rollen
Som veterinär hos Kronfågel har du en nyckelroll i att säkerställa god djurhälsa, hög djurvälfärd och stabil produktion genom hela värdekedjan. Du arbetar nära våra kontrakterade uppfödare och tillsammans med kollegor inom produktion, kläckeri, slakt och kvalitet.
Rollen präglas av proaktivt arbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling, där du bidrar till att stärka svensk kycklingproduktion - med djurvälfärd, hållbarhet och livsmedelssäkerhet i fokus.
Här får du stort utrymme att påverka, driva förbättringar och omsätta din kunskap i praktiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge kvalificerad veterinär rådgivning och stöd till Kronfågels kontrakterade kycklinguppfödare
Arbeta proaktivt och förebyggande med djurhälsa, smittskydd och biosäkerhet
Följa upp flockhälsa, djurvälfärd och produktionsresultat samt initiera och driva förbättringsåtgärder
Bidra till att öka både djurvälfärd och produktivitet genom datadrivna och praktiska lösningar
Samarbeta nära med uppfödare och tvärfunktionella team för att utveckla hela produktionskedjan
Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ inom Live Operations, nationellt och tillsammans med Scandi-partners
Säkerställa efterlevnad av riktlinjer, lagkrav och branschstandarder
Ansvara för provtagning, inklusive slakteri- och salmonellaprovtagning samt sanerings- och smittspårningsarbete i samband med salmonellautbrott
Ansvara för upprätthållande av företagets djurvälfärdsprogram, upprätthållande av Campylobacter program samt övergripande ansvar för smittbekämpningsstrategier
Dela kunskap, utbilda och stötta kollegor och uppfödare genom ett tillgängligt, generöst och återkopplande arbetssättPubliceringsdatum2026-04-07Bakgrund
Legitimerad veterinär (EU / Sverige)
Erfarenhet av eller stort intresse för fjäderfäproduktion, djurhälsa och förebyggande veterinärmedicin
God kunskap om relevant lagstiftning inom djurskydd och livsmedel
Erfarenhet av arbete med djurvälfärd, revisioner eller certifieringssystem är meriterande
Vidareutbildning inom djurvälfärd, beteende eller välfärdsbedömning är starkt meriterande
Ett tydligt driv att utveckla och förbättra djurvälfärdsstandarderDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är kommunikativ, nyfiken, pedagogisk och generös i din kunskapsdelning
Bygger förtroende genom ett öppet och lyhört arbetssätt
Arbetar proaktivt, strukturerat och lösningsorienterat
Har förmåga att analysera data och omsätta insikter i konkreta förbättringar
Trivs i samarbete och bidrar aktivt till ett starkt teamklimat
Är engagerad i att utveckla både arbetssätt och resultat
Övriga krav
Flytande svenska
Goda kunskaper i engelska
B-Körkort
Placeringsort är Valla, resor i tjänsten förekommer på regelbunden basis.
ANSÖKAN & KONTAKT Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2026-04-30. Tillträde sker enligt överenskommelse. De kandidater som bäst matchar rollen kontaktas först för en kort telefonavstämning, följt av en kompetensbaserad intervju hos oss. För slutkandidater genomför vi även referenstagning och en bakgrundsanalys.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Negar Åslund, negar.aslund@kronfagel.se
Vi hanterar inga ansökningar via mail.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7508203-1927842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronfågel AB
https://careers.kronfagel.se
Åsen 2 (visa karta
)
641 62 VALLA
