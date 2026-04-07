Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara kycklingproduktion?

Kronfågel AB / Veterinärsjobb / Katrineholm
2026-04-07


Om rollen
Som veterinär hos Kronfågel har du en nyckelroll i att säkerställa god djurhälsa, hög djurvälfärd och stabil produktion genom hela värdekedjan. Du arbetar nära våra kontrakterade uppfödare och tillsammans med kollegor inom produktion, kläckeri, slakt och kvalitet.
Rollen präglas av proaktivt arbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling, där du bidrar till att stärka svensk kycklingproduktion - med djurvälfärd, hållbarhet och livsmedelssäkerhet i fokus.
Här får du stort utrymme att påverka, driva förbättringar och omsätta din kunskap i praktiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge kvalificerad veterinär rådgivning och stöd till Kronfågels kontrakterade kycklinguppfödare

Arbeta proaktivt och förebyggande med djurhälsa, smittskydd och biosäkerhet

Följa upp flockhälsa, djurvälfärd och produktionsresultat samt initiera och driva förbättringsåtgärder

Bidra till att öka både djurvälfärd och produktivitet genom datadrivna och praktiska lösningar

Samarbeta nära med uppfödare och tvärfunktionella team för att utveckla hela produktionskedjan

Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ inom Live Operations, nationellt och tillsammans med Scandi-partners

Säkerställa efterlevnad av riktlinjer, lagkrav och branschstandarder

Ansvara för provtagning, inklusive slakteri- och salmonellaprovtagning samt sanerings- och smittspårningsarbete i samband med salmonellautbrott

Ansvara för upprätthållande av företagets djurvälfärdsprogram, upprätthållande av Campylobacter program samt övergripande ansvar för smittbekämpningsstrategier

Dela kunskap, utbilda och stötta kollegor och uppfödare genom ett tillgängligt, generöst och återkopplande arbetssätt

Bakgrund
Legitimerad veterinär (EU / Sverige)

Erfarenhet av eller stort intresse för fjäderfäproduktion, djurhälsa och förebyggande veterinärmedicin

God kunskap om relevant lagstiftning inom djurskydd och livsmedel

Erfarenhet av arbete med djurvälfärd, revisioner eller certifieringssystem är meriterande

Vidareutbildning inom djurvälfärd, beteende eller välfärdsbedömning är starkt meriterande

Ett tydligt driv att utveckla och förbättra djurvälfärdsstandarder

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du:

Är kommunikativ, nyfiken, pedagogisk och generös i din kunskapsdelning

Bygger förtroende genom ett öppet och lyhört arbetssätt

Arbetar proaktivt, strukturerat och lösningsorienterat

Har förmåga att analysera data och omsätta insikter i konkreta förbättringar

Trivs i samarbete och bidrar aktivt till ett starkt teamklimat

Är engagerad i att utveckla både arbetssätt och resultat

Övriga krav
Flytande svenska

Goda kunskaper i engelska

B-Körkort

Placeringsort är Valla, resor i tjänsten förekommer på regelbunden basis.

ANSÖKAN & KONTAKT Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2026-04-30. Tillträde sker enligt överenskommelse. De kandidater som bäst matchar rollen kontaktas först för en kort telefonavstämning, följt av en kompetensbaserad intervju hos oss. För slutkandidater genomför vi även referenstagning och en bakgrundsanalys.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Negar Åslund, negar.aslund@kronfagel.se
Vi hanterar inga ansökningar via mail.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7508203-1927842".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kronfågel AB (org.nr 556145-4223), https://careers.kronfagel.se
Åsen 2 (visa karta)
641 62  VALLA

Arbetsplats
Kronfågel

Jobbnummer
9840611

