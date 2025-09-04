Vill du vara med och utbilda framtidens stjärnor inom elnät?
2025-09-04
Vi söker nu dig som har god kunskap inom el och vill hjälpa till att utbilda morgondagens stjärnor! Vår kund är en utbildningspartner till olika vuxenutbildningar och söker nu dig som vill vara med och utbilda inom elnätsdesign och energidistrubition. En perfekt möjlighet för dig som tycker om att dela med dig av din kunskap!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett företag som arbetar nära olika vuxenutbildningar för att säkerställa framtidens kompetens. I rollen kommer du att samarbeta med olika skolor där du är ansvarig för vissa kurser i undervisningen. För denna tjänst söker vi dig som har god kunskaper inom elnätsdesign och/eller eldistrubition då det är vad kurserna kommer beröra.
Tjänsten passar både dig som söker ett kortare uppdrag och ett långsiktigt, vi är flexibla. Kanske är du mellan uppdrag och sugen på att testa något nytt? Eller är du en person som tycker om att lära ut och är redo för nästa utmaning i karriären? Vi pratar gärna med dig för att hitta bästa möjliga upplägg. Du arbetar hybrid där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning på plats i klassrum.
Du erbjuds
• Ett meriterande arbete där du får vara med och göra skillnad på riktigt
• Ett upplägg som passar dig, med anpassning för de satta tiderna för lektioner
Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och planera undervisning utifrån läroplanen
• Hålla i lektioner för eleverna, vilket sker både på plats och distans
• Mentorsamtal med eleverna
• Förbereda och följa upp elevernas hemuppgifter
• Ta fram relevant utbildningsmaterial, förbereda PowerPoints etcetera
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom el
• Goda kunskaper inom elnätsdesign och/eller eldistrubition
• Tidigare relevant arbetslivserfarenhet
• Är bekväm med och tycker det är kul att dela med dig av din kunskap till andra
• Har mycket goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
