Vill du vara med och starta upp vår Sjöavdelning i Landskrona?
DSV Road AB / Speditörsjobb / Landskrona Visa alla speditörsjobb i Landskrona
2025-11-10
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DSV Road AB i Landskrona
, Helsingborg
, Malmö
, Osby
, Alvesta
eller i hela Sverige
DSV - Global transport and logistics
Working at DSV means playing in a different league.
As a global leader in transport and logistics, we have been on an extraordinary journey of growth. Let's grow together as we continue to innovate, digitalize and build on our achievements.
With close to 160,000 colleagues in over 90 countries, we work every day to offer solid services and meet our customers' needs and help them achieve their goals. We know that the best way to achieve this is by bringing in new talent, fresh perspectives and ambitious individuals like you.
At DSV, performance is in our DNA. We don't just work - we aim to shape the future of logistics. This ambition fuels a dynamic environment built on collaboration with world-class team players, accountability and action. We value inclusion, embrace different cultures and respect the dignity and rights of every individual. If you want to make an impact, be trusted by customers and grow your career in a forward-thinking company - this is the place to be.
Start here. Go anywhere.
Visit dsv.com and follow us on LinkedIn and Facebook.
De dagliga arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Vara en Supply Chain Specialist för dina givna kunder
Behovsanalyser av dina kunder
Konsultera dina kunder i deras behov
Skapa kreativa fraktlösningar för att leverera optimala resultat
Lönsamhetsansvar
Hantering av prisförfrågningar på daglig basis
Nära samarbete med våra kunder för att proaktivt kunna presentera och leverera de allra bästa logistiklösningarna
Du har med dig:
Erfarenhet inom sjöspedition, erfarenhet inom andra typer av spedition och logistik är meriterande
God serviceförmåga
Ett planerat och strukturerat arbetssätt, även i ett högre tempo
Talar och skriver flytande svenska och engelska
God datorvana
Vad erbjuder vi?
En dynamisk och resultatdriven arbetsplats med trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka avdelningens utveckling och framgång
Du blir en del av en mycket engagerad och kompetent division där drivkraften är lusten att göra bra resultat Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102772-43772668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dsv Road AB
(org.nr 556045-6674), http://www.dsv.com Arbetsplats
DSV Kontakt
Kasper Jacobsen +46 0768699562 Jobbnummer
9596868