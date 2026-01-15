Vill Du Vara Med Och Starta Upp Samt Samordna Sspf?
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-01-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för unga i Helsingborg? Vill du arbeta för att barn och ungdomar ska få bra uppväxtförhållanden? Är du trygg, kommunikativ och trivs med att arbeta nära ungdomar? Nu startar vi upp en samordning mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, vill du vara med? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig (och några till).
SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan. Som SSPF-samordnare är du en del av Fältgruppen Mobila Teamet som arbetar med barn och unga som riskerar att utveckla normbrytande beteenden. Vi möter dem i deras vardag - i skolor, på fritidsgårdar och ute i staden - och erbjuder stöd för att bryta negativa mönster och skapa goda uppväxtvillkor.
Vi samarbetar nära med skolor, polis, fritidsverksamheter och andra viktiga aktörer i Helsingborg. Tillsammans bygger vi ett starkt nätverk kring ungdomarna.
Som SSPF samordnare är du en del av Fältgruppen som idag består av 10 engagerade fältsekreterare som arbetar enligt ett rullande schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Tjänsten innebär en utökning för gruppen - vi vill att du blir en del av vårt team! Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som SSPF-samordnare får du en varierad och meningsfull roll där du:
• Etablerar, utvecklar och håller ihop SSPF-samordningen
• Samordnar konkreta insatser kring den enskilda ungdomen tillsammans med berörda aktörer och vårdnadshavare.
• Som del av tjänsten kommer du arbeta som fältsekreterare vilket innebär att
• Möta ungdomar i deras vardag - ute i staden, på skolor och fritidsgårdar - med målet att nå dem som annars riskerar att hamna utanför.
• Erbjuda stöd genom samtal, gruppverksamhet och vägledning - du är en trygg vuxen som lyssnar, stöttar och visar vägen vidare till rätt hjälp
• Bygga starka samarbeten med skolor, fritidsverksamheter, polis och andra viktiga aktörer - tillsammans skapar vi en tryggare stad för unga.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom socialt arbete eller liknande, alternativt yrkeshögskola inom socialpedagogik eller liknande
• Erfarenhet av fältarbete och/eller arbete med ungdomar i utsatta situationer.
• Bekvämlighet med schemalagd arbetstid (även kvällar och helger).
• Körkort och kör bil.
Du är en trygg och lugn person med hög personlig mognad, vilket gör att du kan fatta snabba beslut när situationen kräver det. I rollen som samordnare arbetar du uppsökande och trivs i en utåtriktad roll där du får använda ditt engagemang, din drivkraft och din initiativförmåga. Du är lyhörd, nyfiken och prestigelös - egenskaper som hjälper dig att bygga förtroendefulla relationer med ungdomar, deras föräldrar och olika samverkanspartners. För att lyckas i arbetet behöver du också kunna sätta tydliga gränser och stå stadigt i dig själv, även i utmanande situationer.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kännedom om Helsingborgs sociala strukturer och samverkande aktörer.
• Utbildning och erfarenhet av rePulse, motiverande samtal (MI), medling och KSL-Kriminalitet som livsstil.
Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Du behöver ha körkort och köra bil för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9685869