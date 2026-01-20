Vill du vara med och starta upp i Varberg? Vi söker C-chaufförer med YKB
2026-01-20
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Ängelholm
, Gislaved
, Svenljunga
, Mölndal
Vill du ha ett socialt, aktivt och viktigt jobb? Vi söker dig som vill jobba som renhållningsarbetare, som kommer att trivas med att köra en sopbil och har C-körkort ch giltigt YKB.
Vi håller på att starta upp vår verksamhet med hushållsavfall i Varberg och Falkenberg och söker nu ett 20-tal renhållsnings-chaufförer för uppstart under hösten 2026. Som chaufför hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter med insamling av avfall, återvinningsmaterial och transport avfallet. Du ska gilla fysiskt arbete utomhus då arbetet till störta delen är utanför bilen.
NG Nordic är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från avfallshanteringen undviker vi utsläpp, skyddar naturliga ekosystem och ökar tillgången till cirkulära material. NG Nordic är en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen, med en omsättning på 1,3 miljarder euro och ett team på cirka 3 400 anställda på 90 platser.
Varför ska du välja ett jobb inom avfallshantering? Hos oss får du ett aktivt och givande jobb på en stor lastbil. Detta är en relativt fri position, du blir din egen chef på bilen. Det betyder att du arbetar självständigt och känner dig bekväm med att ha kontroll över din bil och rutt. Du är noggrann i ditt arbete, punktlig i tid och låter dig inte stressas av en hög arbetstakt. Dessutom tar du HMS på allvar och kör på ett förnuftigt och säkert sätt. Hos oss kommer du att vara en del av ett motiverat team som är engagerat i att leva upp till företagets värderingar; omtänksam, engagerad, samarbetsvillig, modig.
Vi jobbar måndag till fredag från 06:00 till 15:00 och har ledigt på helgerna. Vi är ärliga med att i vissa fall, som under krävande körförhållanden samt på helgdagar och röda dagar, ingår viss övertid och kvällsarbete. Tjänsten är för en tillsvidareanställning som inleds med provanställning.
Du bör bo lokalt kring Varberg / Falkenberg
Uppgifter:
• Insamling av hushållsavfall längs vägen
• Ansvar för din egen bil med daglig och veckovis uppföljning samt rengöring och underhåll
• Genomförande av HMS-uppgifter för avdelningen och kunden
• Delta i möten som rör verksamheten
• Följ företagets HMS- och kvalitetsrutiner
Kompetens:
• Körkort C
• Giltigt YKB
• Helst erfarenhet från transport och/eller liknande arbete
• Fördel om du är teknisk och kan göra enkla reparationer på bilen
• Måste vara skicklig i svenska - muntligt och skriftligtPubliceringsdatum2026-01-20Dina personliga egenskaper
• Du tar HMS på allvar
• Du hjälper till att utveckla en bra säkerhetskultur
• Du agerar lösningsorienterat och flexibel
• Du kan ta ansvar och arbeta självständigt
• Du är effektiv, noggrann och ordnad
• Du tar hand om din bil och utrustning med en känsla av ägandeskap
• Du är i god fysisk form och klarar av ett högt tempo
Vi erbjuder:
• Gynnsamma arbetstider! Arbetstid under dagen, måndag - fredag från 06:00 till 15:00
• Övertid och extra arbete ingår under säsongen
• Ordnade arbetsförhållanden och all nödvändig utrustning
• En aktiv, bra och positiv arbetsmiljö
• Konkurrenskraftiga villkor
Uppstart hösten 2026.
Vi behandlar ansökningar löpande och relevanta kandidater kontaktas för en intervju.
Sista ansökningsdag:2026-08-30 Ersättning
enligt gällande kollektiv-avtal, Miljöarbetaravtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftledare
Kevin Ahlfors kevin.ahlfors@nordiskatervinning.se Jobbnummer
9693987