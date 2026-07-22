Vill du vara med och starta Imeras nya LSS gruppboende i Östhammar?
Imera AB / Vårdarjobb / Östhammar Visa alla vårdarjobb i Östhammar
2026-07-22
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Imera AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du skapa trygghet och stöd för individer med komplexa behov? .
Vi söker boendestödjare och samordnare till vårt nyaste LSS gruppboende i Östhammar. I en nybyggd fastighet startar vi upp i sommar. Arbetet är meningsfullt och ställer höga krav på professionalism, empati och struktur. Vi söker både heltidstjänster samt vikarier.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Ge stöd i vardagen utifrån individuella genomförandeplaner.
Skapa en trygg och respektfull miljö med fokus på individens särskilda behov.
Hantera utmanande situationer med lugn och professionalism.
Dokumentera enligt gällande rutiner.
Arbetet omfattar dag-, kvälls-, helgarbete samt sovande jour enligt schema.
Om dig
För tjänsten krävs att du har relevant utbildning, exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet eller YH-utbildning inom socialpedagogik, psykiatri eller liknande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt har B-körkort. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri eller neuropsykiatri, utbildning i KBT eller kunskap om trauma och traumamedveten omsorg. Har du erfarenhet av arbete med individer med komplex problematik, t.ex. NPF eller psykisk ohälsa ser vi även det som ett plus.
Vi söker dig som har en personlig mognad och förmåga att hantera stress och konfliktsituationer. Du har en fysisk och psykisk uthållighet då arbetet emellanåt kan vara krävande. Som person är du respektfull och har ett professionellt bemötande. Dessutom har du förmågan att arbeta både självständigt i team.
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt LAS.
Generösa friskvårdsförmåner.
Vi har kollektivavtal för trygga anställningsvillkor.Övrig information
📍 Arbetsplats: Imeras gruppboende i Östhammar.
Arbetstider: För denna tjänst krävs att du är flexibel och kan arbeta dag, kväll, helg och sovande jour.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekrytering@imera.se
Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregister för HVB enligt Imeras policy krävs innan anställning blir aktuellt.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Kvalifikationer
Relevant utbildning, exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet eller YH-utbildning inom socialpedagogik, psykiatri eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Specialistutbildning inom psykiatri eller neuropsykiatri
Utbildning i KBT eller kunskap om trauma och traumamedveten omsorg
Om arbetsgivaren - Imera AB
Imera AB grundades med visionen att tillhandahålla kvalitativ omsorg. Vi har för närvarande LSS-boenden, daglig verksamhet och personlig assistans i Uppsala med omnejd, Motala och snart Östhammar. Vi erbjuder service med personal som är både erfaren och kompetent. Våra team är experter på att skapa en trygg och stödjande miljö för alla våra boende. Vi arbetar kontinuerligt för individers förbättrade livskvalitet och strävar efter att tillgodose individuella behov och erbjuda den bästa omsorgen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: rekrytering@imera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare Östhammar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Imera AB
(org.nr 556523-3284) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Johan Helander Holmberg rektytering@imera.se Jobbnummer
10009497