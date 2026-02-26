Vill du vara med och skapa och bygga upp nytt anläggningsföretag?
Sibe Construction AB / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2026-02-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Borås
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp ett anläggningsföretag i Borås?
För kunds räkning söker vi nu efter en erfaren och stark starttrio inom anläggning som vill ta nästa steg i karriären och vara med och bygga upp en ny anläggningsorganisation i Borås. Vår kund är redan etablerad med starka resultat och står nu inför en expansiv fas där man vill växa vidare och stärka sin närvaro i regionen. Här får du möjligheten att kliva in i en platt organisation med korta beslutsvägar, där din erfarenhet, ditt engagemang och dina idéer gör skillnad från första dagen.
Rollen
Ni kommer att leda och utveckla anläggningsprojekt. Ni blir nyckelpersoner i att forma arbetssätt, kultur och framtida team - en unik möjlighet för er som vill kombinera operativt projektledarskap med ett strategiskt uppdrag i att bygga organisationen.
Vi söker er som
Har flerårig erfarenhet som till exempel avdelningschef, distriktschef, entreprenadchef, affärsområdeschef, arbetschef och projektchef inom anläggning. Andra roller som också är av intresse för startgruppen är kalkylchef eller inköpschef. Är lagbyggare som motiveras av att utveckla både människor och organisation.
Drivs av delaktighet och långsiktighet - här erbjuds ni en attraktiv aktieägarmodell som belönar rätt personer.
Vill arbeta i en miljö där ert driv och engagemang får stort utrymme. Vi ser även med fördel att ni tre som vill gå in i detta känner varandra sen tidigare och att ni tillsammans kompletterar varandra på ett bra sätt.
Vår kund erbjuder
En nyckelroll i uppbyggnaden av en framtida stark aktör i Borås.
Möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av både projekt och organisation.
En företagskultur präglad av öppenhet, engagemang och laganda.
En attraktiv aktieägarmodell som ger dig chansen att vara med på hela resan.
För fler frågor
Ring Jimmy Eriksson, ansvarig rekryterare på Sibe Construction. 0706-691988 eller mejla mig på jimmy@sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9765353