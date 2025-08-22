Vill du vara med och skapa något nytt tillsammans med oss?
I januari öppnar vi en ny avdelning på vår nyligen renoverade förskola och nu söker vi tre barnskötare som vill bli en del av vår Montessorifamilj. Två av tjänsterna är på heltid och tillsvidare, och en är en visstidsanställning.
Hos oss blir du en viktig del av ett varmt och nära arbetslag där samarbete, glädje och barnens bästa alltid står i centrum. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och ser det som meriterande om du har erfarenhet av den, men det viktigaste är att du brinner för att möta varje barn där det är, med respekt och nyfikenhet.
Plats: Eslöv
Start: Januari 2026
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till petra.addenback@monte.nu
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig, kanske är det just du som blir en del av vår nystart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: petra.addenback@monte.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Montessorifriskolan i Eslöv med fi
