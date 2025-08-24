Vill du vara med och skapa glädje, trygghet och nyfikenhet varje dag?
2025-08-24
På föräldrakopperativet Sjöstjärnan får barnen upptäcka världen genom lek, odling i vårt växthus, utflykter nära havet och gemenskap i en liten barngrupp. Nu söker vi en varm, positiv och engagerad person till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Vi söker en förskollärare eller barnskötare för ett vikariat. Du blir en del av vårt härliga arbetslag där omtanke, kreativitet och lekfullt lärande går hand i hand. Alltid med läroplanen (Lpfö 18) som grund.Om företaget
Sjöstjärnan är ett föräldrakooperativ där gemenskap mellan barn, föräldrar och personal är nyckeln till en trivsam och utvecklande miljö. Vi är en kreativ och miljömedveten förskola som älskar att vara ute i vår fantastiska trädgård. Barnen får odla, leka nära havet och följa med på utflykter med vår lådcykel. Med liten barngrupp i ålder 1-6 år, trivsamma lokaler och naturen som närmaste granne skapar vi varje dag en miljö fylld av glädje, nyfikenhet och lärande.
Vi söker dig som:
Är en positiv person som brinner för att arbeta med barn och deras utveckling
Har utbildning eller erfarenhet av att arbeta med barn i förskoleålder
Är trygg, flexibel och tycker om samarbete och struktur
Vill bidra med värme, idéer och arbetsglädje
Anställning: Vikariat på 75%, start omgående eller enligt överenskommelse, slutdatum 2026-07-03
Plats: Almelunden 16, Öckerö
Ansökan: Skicka CV och kort personligt brev till matilda@sjostjarnan.se
Hemsida: www.sjostjarnan.se
Vid frågor, kontakta gärna:
Matilda Karlsson, rektor - 0707660057
Louise Karlsson, kommunikationsansvarig - 0700708850 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: matilda@sjostjarnan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Sjöstjärnan Ek För Arbetsplats
Föräldrakooperativet Sjöstjärnan Jobbnummer
9472829