Vill du vara med och skapa en trygg och aktiv vardag tillsammans med mig?
Hej!Jag är en aktiv kille på 15 år som går i anpassad grundskola på högstadienivå i Motala. På vardagarna är jag i skolan och då är ingen assistans schemalagd. Arbetstiderna anpassas istället efter mina behov under studiedagar, skollov, helger och lediga dagar. Arbetspassen är fördelade mellan 13:00-08:00, vaken natt när jag går i skolan.
Jag bor i två hemmiljöer tillsammans med mina föräldrar och söker dig som vill möta mig där jag är - både idag och i takt med att jag blir äldre. Du vill bidra till trygghet, kontinuitet och utveckling i min vardag.
Om arbetet
Du stöttar mig i min dagliga livsföring, exempelvis genom:
Personlig omvårdnad och egenvård
Träning, måltidssituationer och kommunikation
Socialt samspel och struktur i vardagen
Att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid samt familjeaktiviteter
Du samarbetar nära med mina föräldrar och kollegor, förmedlar viktig information vidare och följer gemensamma rutiner och arbetssätt. Resor kan förekomma tillsammans med mig och min familj, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna vara borta över natt vid behov.
Vem söker jag?
Jag söker dig som trivs med att arbeta i team med ett tydligt barnfokus och nära samarbete med anhöriga. Personlig lämplighet är mycket viktig.
Du har gärna:
Utbildning inom funktionshinderområdet eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller epilepsi
Kunskap i lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och TAKK
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som personlig assistent samt B-körkort.
För att trivas är du trygg, ansvarstagande, lyhörd och professionell i ditt bemötande. Du kan arbeta självständigt men förstår vikten av samarbete för att skapa en fungerande och trygg vardag.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
