Vill du vara med och påverka på riktigt?!
På Underbara Barn & Förskolor får du ett verkligt inflytande över ditt egna och barnens vardag - hos oss får du vara med och påverka på riktigt!
Vi söker just nu en eldsjäl som vill vara med och utveckla verksamheten!
OM FÖRSKOLAN RAKETEN
På förskolan Raketen arbetar 7-8 pedagoger tillsammans med ca 40 barn. Vi tycker det är viktigt att du delar vår passion för pedagogik och vår barnsyn samt är en medforskande pedagog. Vi har en vision om en förskola vars dagar är fyllda av glädje, lek, utveckling och lärande. Varje barn bemöts utifrån den unika person den är med sina olika behov, i en miljö som utmanar och inspirerar till samspel. Inspiration hämtar vi ur Reggio Emilia-filosofin vilket märks i vår barnsyn, i vårt förhållningssätt till lärande samt i val av material.
OM OSS
Vi arbetar med mindre barngrupper och vill med våra små förskolor erbjuda en personlig och trygg verksamhet där alla får möjlighet att synas och känna sig hörd. En plats som är lärorik, bekant och rogivande, avskilt från storstadens muller och stress. Det är i små grupper barn trivs och får chansen att upptäcka världen i sin egen takt, bland människor som bryr sig och är närvarande.
Vi erbjuder alla våra medarbetare kollektivavtal, arbetskläder, friskvårdbidrag, utbildningar och fria pedagogiska måltider.
OM ARBETSUPPGIFTERNA
I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av verksamheten. Du kommer i nära samarbete med förskollärare och rektor arbeta för att uppfylla målen i läroplanen, förskolans styrdokument och de kommunala riktlinjerna, samt koppla detta till Reggio-Emilias pedagogiska filosofi.
OM DIG
Du gillar att arbeta såväl i lag som självständigt i en verksamhet som sätter barnens utveckling och intresse i främsta rummet. Vi värdesätter dig som vill utvecklas och ligga i framkant, som genom självreflektion och fortbildning ständigt vill förbättra och höja den pedagogiska kvalitén.
Hos oss är det viktigt att alla kommer till jobbet med ett leende och går därifrån stolta, något vi endast kan uppnå som ett lag.
