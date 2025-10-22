Vill Du Vara Med Och Leda Operativa Driften Som Atos På Arlanda?
Swedavia AB / Säkerhetspersonalsjobb / Sigtuna Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Sigtuna
2025-10-22
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Som Airport Technical Operative Supervisor (ATOS) på Stockholm Arlanda Airport tar du plats i en roll där varje minut räknas. Du leder och koordinerar den dagliga driften med fokus på säkerhet, punktlighet och service - i en snabb och omväxlande miljö.
Med befogenhet att fatta snabba, avgörande beslut - bär du ett stort ansvar för trygghet och kontroll i en av Sveriges mest kritiska verksamheter.
Vad innebär rollen?
I rollen som ATOS har du i uppdrag att leda och koordinera den minutoperativa verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Rollen innebär att arbeta med flygsäkerhetsövervakning i nära samverkan med flygplatsens övriga operativa funktioner, med fokus på våra tre huvudprioriteringar: säkerhet, punktlighet och service.
Du erbjuds ett ansvarsfullt och varierande arbete mitt i händelsernas centrum, där du snabbt behöver kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar. Målet är att skapa en säker, effektiv och förutsägbar operativ drift.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Utföra fordon- och trafikövervakning
Samverka med airside-aktörer i frågor kopplade till flygsäkerhet
Vara närvarande i flygoperativa processen och skapa en aktuell lägesbild
Operativt leda arbetet på airside tillsammans med teamet i APOC
Agera snabbt vid avvikelser och samtidigt vara en trygg punkt för både kollegor och samarbetspartners
Delta i flygplatsens krisorganisation som yttre samordnare när det behövs
Arbeta nära kollegor, samarbetspartners och myndigheter
Tjänsten innebär arbete enligt skift, med både dag-, kvälls- och nattpass, samt beredskap enligt schema. Du behöver vara flexibel och kunna rycka in vid behov, då verksamheten pågår dygnet runt, året om.
Vem är du? Vi söker en ledare som trivs i en händelserik och föränderlig miljö, och som har en naturlig fallenhet för att samarbeta med många olika människor - ofta under tidspress.
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att leda i operativa och kritiska situationer med förmåga att fatta snabba beslut under press
Möjlighet att inställa dig på Arlanda inom max 60 minuter, på grund utav den beredskap som ingår i tjänsten
Meriterande krav: * Tidigare erfarenhet av flygbranschen
Dina personliga egenskaper är avgörande. Samtidigt som du alltid är tillgänglig så är du inte rädd för att ta dig an en uppgift som verkar omöjlig att lösa. Du har alltid helheten i fokus och kan både organisera och leda spontana möten, samt undersöka varför vår utrustning inte fungerar som den ska.
Du är trygg i dig själv, prestigelös och din omgivning har förtroende för dig. Du är en god lyssnare även när du vet att du kommer möta missnöje. Som ATOS är kritik en del av vardagen men du kommer också få möta stor tacksamhet.
Vad erbjuder vi dig? En spännande och ansvarsfull tjänst med möjligheter att utvecklas och växa. Du blir en del av ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad. Vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter och en arbetsplats som värdesätter säkerhet och samarbete.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Hallin på johan.hallin@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 12 november , urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
