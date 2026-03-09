Vill du vara med och leda Malmö mot en mer hållbar och hälsosam stad?
2026-03-09
Nu söker vi två enhetschefer inom miljötillsyn på miljöförvaltningen i Malmö stad. Som enhetschef hos oss får du kombinera ledarskap, miljöfrågor och samhällsutveckling och se effekten av ditt arbete direkt i Malmöbornas vardag.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Ett av dina centrala ansvarsområden som enhetschef är att leda och utveckla arbetet inom miljötillsyn. Du får ett helhetsansvar för en verksamhet som kombinerar tillsyn, rådgivning och utveckling - alltid med fokus på kvalitet, service och hållbar samhällsutveckling.
Här finns utrymme att tänka nytt och bidra till att utveckla gemensamma arbetssätt som gör tillsynen mer effektiv och enhetlig. Med miljöbalken som grund och ett helhetsperspektiv som utgångspunkt väger vi in miljö, ekonomi och social hållbarhet i våra beslut. Du blir en viktig del i att omsätta våra strategier till konkret vardag - tillsammans med andra chefer och kollegor inom miljöförvaltningen och Malmö stad.
I uppdraget ingår att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett kompetent och engagerat team som brinner för att göra skillnad i miljöarbetet. Du arbetar nära medarbetarna, driver verksamheten framåt och säkerställer att arbetet håller hög professionell nivå.
Tillsammans täcker enheterna ett brett och samhällsviktigt miljöområde som spelar en central roll i kommunens tillsynsarbete.
• Miljötillsynsenhet 1 arbetar med några av de mest komplexa delarna av miljöarbetet. Här ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet, förorenad mark och byggnader samt allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Enheten ansvarar också för frågor kopplade till infrastruktur samt energi- och värmeanläggningar - områden som påverkar både samhällsbyggnad och långsiktig miljö- och klimathänsyn.
• Miljötillsynsenhet 2 täcker ett brett spektrum av branscher och verksamheter som kräver både precision och serviceinriktad tillsyn. Här arbetar man med avfalls- och fordonsbranschen, tillverkningsindustrier, tandvårdsverksamheter, köldmediaanläggningar samt hantering av kemiska produkter. Det är en enhet där variationen är stor och där tillsynen har direkt betydelse för trygghet, säkerhet och en hållbar miljö.
Som chef får du möjlighet att bidra till och forma arbetet i en av dessa viktiga enheter - oavsett vilken blir du en nyckelperson i vår gemensamma strävan efter en ansvarsfull, modern och effektiv miljötillsyn.Kvalifikationer
Vi söker en kommunikativ och närvarande ledare som skapar engagemang och trygghet i både vardag och förändring. Du har en strategisk helhetssyn, driver utveckling och säkerställer operativ framdrift. Du vill bidra till en modern och serviceinriktad myndighet med fokus på hållbarhet och innovation.
Du har dokumenterad framgångsrik chefs- och ledarerfarenhet med förmåga att leda, motivera och utveckla team utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Du har även erfarenhet av myndighetsutövning enligt miljöbalken, gärna kompletterad med samhällsplanering i ett bredare perspektiv. Du har tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation och har god kunskap om miljöbalken samt andra relevanta lagar och förordningar. Du har en akademisk examen inom miljö- eller naturvetenskap, teknik, juridik eller annan likvärdig utbildning som bedöms relevant för uppdraget. Dessutom har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av miljö- och hälsoskyddstillsyn, förändringsarbete samt det kommunala serviceuppdraget med en god förmåga att förstå behov och förväntningar ur olika perspektiv. Det är även meriterande om du har gått chefs- eller ledarskapsutbildningar.
Om arbetsplatsen
Miljöförvaltningens uppdrag är att förbättra miljön och värna om människors hälsa. Vi leder och samordnar Malmö stads miljö- och klimatarbete, bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och driver omställningen mot en mer hållbar stad. Genom tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete gör vi skillnad för Malmö och planeten. På avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar vi för tillsyn enligt miljöbalken på allt från bostäder, skolor och industrier till avfall, vatten och förorenad mark. Det innebär att vi granskar tillstånd, hanterar anmälningar och svarar på remisser. Varje år kontrollerar vi hundratals verksamheter - från tung industri med farligt avfall till mindre verkstäder och tandläkarmottagningar.
Avdelningen består av cirka 60 medarbetare, fördelade på en enhet för hälsoskydd och två för miljötillsyn. Tjänsten är placerad på en av enheterna för miljötillsyn. Enheten arbetar främst mot verksamhetsutövare inom näringslivet. Vi ansvarar för tillsyn av bland annat avfalls- och fordonsbranschen, tillverkningsindustrier, tandläkare, köldmediaanläggningar samt hantering av kemiska produkter. Genom information, rådgivning och service stöttar vi verksamheter och hjälper till att minimera riskerna för både miljön och människors hälsa.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad
Saco
