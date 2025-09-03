Vill du vara med och härda system på Regeringskansliet?
2025-09-03
Digitaliseringsavdelningen, Förvaltningsavdelningen
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med andra med att installera, underhålla, övervaka och säkra de system som gruppen har i uppdrag att förvalta. Du och dina kollegor på sektionen för signalskydd och separata system utgör ett team av it-tekniker som arbetar med separata it-lösningar som omfattas av säkerhetsskydd.
Arbetsuppgifterna kräver att du har ett gott omdöme, en hög integritet och är säkerhetsmedveten. Du kommer ges möjligheten att vidareutbilda dig och bygga erfarenhet inom förvaltning av säkra it-system.
Varför är den här rollen viktig för dig?
Säkerhetsfokus: Du är säkerhetsmedveten och har integritet i åtanke. Att hantera säkerhetskänslig information är en central del av ditt arbete.
Kompetens och erfarenhet: Du har en gedigen bakgrund inom IT, inklusive kunskaper i skriptning, virtualisering, serveradministration, Microsoft Active Directory och Group Policies. Att analysera loggfiler och övervaka system är inget nytt för dig.
Strävan efter utveckling: Du är hungrig på att utvecklas och tar gärna initiativ. Att lösa problem och vara noggrann är din grej.
Mångsidighet: Det är meriterande om du kan MFA, nätverk, härdning av applikationer och OS samt har arbetat med detta i säkerhetsskyddsklassade system. Har du en högskoleutbildning är det ett plus.Publiceringsdatum2025-09-03Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller för anställningen utbildning inom relevant område. Skriptning är ett naturligt verktyg för dig som du använder för att förenkla och automatisera ditt arbete. Du har en bakgrund inom en it-supportorganisation, goda kunskaper och erfarenhet av att ha arbetat inom virtualisering och serveradministration där enklare nätverksfelsökning har varit en del i arbetet.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som servertekniker inom serversäkerhetsområdet krävs att du har vilja och förmåga att utvecklas, är noggrann, tar initiativ och är ansvarstagande. Dessutom är du prestigelös och ödmjuk samt gillar att lösa problem.Övrig information
Vi kommer att anställa två stycken servertekniker. Anställningarna är tillsvidareanställningar och inleds med sex månaders provanställning. Anställningarna är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövningar med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Edward Miller på 08-405 83 87. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga representanter nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00; Saco (Johan Strokirk) och ST (Jan Wahlström). Under sommarsemestertider har vi begränsad möjlighet att svara.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 augusti 2025.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
