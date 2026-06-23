Vill Du Vara Med Och Göra Skillnad På Riktigt?

Tacting AB / Administratörsjobb / Karlstad
2026-06-23


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Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige

Erna Gruppen och Anderstiftelsen har startat ett långsiktigt initiativ för demokrati, yttrandefrihet, kunskap och samtal. Vår ambition är tydlig: att skapa ett demokratiskt och kunskapsbaserat hus med internationell relevans - mitt i Karlstad. Demokratiska.
Men Demokratiska ska inte börja leva först när huset står klart.
Det börjar nu.
Därför söker vi dig som vill vara med i uppbyggnaden av verksamheten redan från början.

Om rollen
Hos oss blir du en viktig del av Demokratiskas uppbyggnadsfas. Rollen handlar om att skapa framdrift och få saker att hända i praktiken. Du kommer arbeta nära projektledningen och vara med och omsätta idéer och ambitioner till konkret verksamhet.
Initialt kommer två delar vara särskilt viktiga:

att etablera och utveckla studiebesök och verksamhet för skolor, främst för årskurs 7–9

att bidra till Demokratiskas kommunikation och synlighet

Du kommer också vara delaktig i att utveckla Demokratilabbet och bygga upp fungerande former för besök, aktiviteter, workshops och samarbeten.
Det handlar bland annat om att:

koordinera aktiviteter och delprojekt

planera och genomföra skolbesök, visningar och workshops

bidra till kommunikation via webb och sociala medier

samverka med skolor, universitet, kulturaktörer och andra samarbetspartners

skapa struktur, hålla ihop och följa upp aktiviteter

bidra operativt där det behövs

Det ena dagen kan handla om att möta en skolklass i Demokratilabbet. Nästa dag om att koordinera ett event, publicera innehåll, boka aktiviteter eller lösa praktiska frågor. Rollen kräver därför både struktur, flexibilitet och genomförandekraft.

Vi tror att du är en person som

gillar att bygga nytt

trivs i miljöer där allt inte är på plats

får energi av att skapa framdrift och få saker att fungera

kan växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande

har lätt för att samarbeta och skapa relationer

är prestigelös och lösningsorienterad

ser vad som behöver göras och tar ansvar för att det händer

är trygg i mötet med människor, inklusive unga målgrupper

kan hantera samtal där olika perspektiv möts

Du behöver inte kunna allt från början. Men du behöver ha förmåga att lära snabbt, tänka självständigt och vilja bidra där det behövs.
Vi ser att du har

erfarenhet av projektledning, koordinering, verksamhetsutveckling eller liknande

god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska

god digital vana och erfarenhet av digital kommunikation

erfarenhet av att arbeta självständigt och driva uppgifter framåt

trygghet i mötet med unga människor och skolrelaterade sammanhang

Det är meriterande om du har erfarenhet från:

skola eller utbildningsmiljöer

kultur-, event- eller besöksverksamhet

arbete med unga målgrupper

workshops, visningar eller pedagogiska aktiviteter

samverkansprojekt eller samhällsorienterad verksamhet

Därför kan det här vara något alldeles extra
Demokratiska befinner sig i början av en lång resa. Det betyder att du inte kliver in i en färdig organisation med tydliga stuprör och fasta ramar. Du blir i stället en del av att skapa dem. För rätt person är detta en ovanligt spännande möjlighet att få vara med och bygga något som kombinerar samhällsengagemang, utveckling, kommunikation, kunskap och människor.
Och samtidigt bidra till att sätta Karlstad på kartan.

Om Demokratiska
Demokratiska är ett initiativ med fokus på demokrati, yttrandefrihet, kunskap, samtal och inspiration. Ambitionen är att skapa en levande plattform och mötesplats för unga, samhällsaktörer, forskning, kultur och offentlig dialog. Bakom initiativet står Erna Gruppen och Anderstiftelsen. Läs gärna mer på www.demokratiska.se

Publiceringsdatum
2026-06-23

Så ansöker du
För oss är det viktigt att rekryteringen präglas av kvalitet, rättvisa och ett inkluderande förhållningssätt. Därför arbetar vi kompetensbaserat och använder strukturerade urvalsmetoder med fokus på faktorer som är relevanta för rollen och uppdraget.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857665-2067376".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tacting AB (org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta)
653 40  KARLSTAD

Arbetsplats
Tacting

Jobbnummer
9975885

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