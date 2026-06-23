Vill Du Vara Med Och Göra Skillnad På Riktigt?
Tacting AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Erna Gruppen och Anderstiftelsen har startat ett långsiktigt initiativ för demokrati, yttrandefrihet, kunskap och samtal. Vår ambition är tydlig: att skapa ett demokratiskt och kunskapsbaserat hus med internationell relevans - mitt i Karlstad. Demokratiska.
Men Demokratiska ska inte börja leva först när huset står klart.
Det börjar nu.
Därför söker vi dig som vill vara med i uppbyggnaden av verksamheten redan från början.
Om rollen
Hos oss blir du en viktig del av Demokratiskas uppbyggnadsfas. Rollen handlar om att skapa framdrift och få saker att hända i praktiken. Du kommer arbeta nära projektledningen och vara med och omsätta idéer och ambitioner till konkret verksamhet.
Initialt kommer två delar vara särskilt viktiga:
att etablera och utveckla studiebesök och verksamhet för skolor, främst för årskurs 7–9
att bidra till Demokratiskas kommunikation och synlighet
Du kommer också vara delaktig i att utveckla Demokratilabbet och bygga upp fungerande former för besök, aktiviteter, workshops och samarbeten.
Det handlar bland annat om att:
koordinera aktiviteter och delprojekt
planera och genomföra skolbesök, visningar och workshops
bidra till kommunikation via webb och sociala medier
samverka med skolor, universitet, kulturaktörer och andra samarbetspartners
skapa struktur, hålla ihop och följa upp aktiviteter
bidra operativt där det behövs
Det ena dagen kan handla om att möta en skolklass i Demokratilabbet. Nästa dag om att koordinera ett event, publicera innehåll, boka aktiviteter eller lösa praktiska frågor. Rollen kräver därför både struktur, flexibilitet och genomförandekraft.
Vi tror att du är en person som
gillar att bygga nytt
trivs i miljöer där allt inte är på plats
får energi av att skapa framdrift och få saker att fungera
kan växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande
har lätt för att samarbeta och skapa relationer
är prestigelös och lösningsorienterad
ser vad som behöver göras och tar ansvar för att det händer
är trygg i mötet med människor, inklusive unga målgrupper
kan hantera samtal där olika perspektiv möts
Du behöver inte kunna allt från början. Men du behöver ha förmåga att lära snabbt, tänka självständigt och vilja bidra där det behövs.
Vi ser att du har
erfarenhet av projektledning, koordinering, verksamhetsutveckling eller liknande
god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
god digital vana och erfarenhet av digital kommunikation
erfarenhet av att arbeta självständigt och driva uppgifter framåt
trygghet i mötet med unga människor och skolrelaterade sammanhang
Det är meriterande om du har erfarenhet från:
skola eller utbildningsmiljöer
kultur-, event- eller besöksverksamhet
arbete med unga målgrupper
workshops, visningar eller pedagogiska aktiviteter
samverkansprojekt eller samhällsorienterad verksamhet
Därför kan det här vara något alldeles extra
Demokratiska befinner sig i början av en lång resa. Det betyder att du inte kliver in i en färdig organisation med tydliga stuprör och fasta ramar. Du blir i stället en del av att skapa dem. För rätt person är detta en ovanligt spännande möjlighet att få vara med och bygga något som kombinerar samhällsengagemang, utveckling, kommunikation, kunskap och människor.
Och samtidigt bidra till att sätta Karlstad på kartan.
Om Demokratiska
Demokratiska är ett initiativ med fokus på demokrati, yttrandefrihet, kunskap, samtal och inspiration. Ambitionen är att skapa en levande plattform och mötesplats för unga, samhällsaktörer, forskning, kultur och offentlig dialog. Bakom initiativet står Erna Gruppen och Anderstiftelsen. Läs gärna mer på www.demokratiska.sePubliceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
För oss är det viktigt att rekryteringen präglas av kvalitet, rättvisa och ett inkluderande förhållningssätt. Därför arbetar vi kompetensbaserat och använder strukturerade urvalsmetoder med fokus på faktorer som är relevanta för rollen och uppdraget.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857665-2067376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9975885