Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Partille?
Partille kommun / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2025-11-14
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Nu söker vi två engagerade och erfarna familjebehandlare till Familjehuset.
En tillsvidaretjänst och en tidsbegränsad anställning på ett år. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en unik och kompetent arbetsgrupp som delar en stark gemensam värdegrund, där trivsel, omtanke och engagemang står i fokus.
Tillsammans med enhetschef, två metodstödjare och kollegor driver du verksamheten framåt och du får chansen att vara med i utvecklingsarbete och förbättra arbetsmetoder som verkligen gör skillnad för barn och unga i Partille.
Som Familjebehandlare på Familjehuset arbetar du med psykosocialt förändringsarbete med syfte att stärka föräldraskapet, förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmar och stärka relationerna i familjen. Arbetet sker med hela familjen eller med enskilda familjemedlemmar. Vi kan arbeta både i Familjehusets lokaler, i klienternas hemmiljö eller på neutrala platser ute i samhället, allt efter uppdrag och behov. Våra uppdrag är många och spänner från myndighetsbistånd till främjande och förebyggande insatser. Målsättningen med insatserna är att familjerna själva ska utveckla strategier att hantera de svårigheter de står inför. Stort fokus ligger på att utforska familjernas egna behov och resurser.
Som familjebehandlare ansvarar du för hela behandlingsprocessen och du har dokumentationsansvar. Samverkansmöten förekommer ofta med olika parter, både internt inom socialtjänsten och externt ex. med skola och BUP.
Vi arbetar aktivt med implementering av arbets- och förhållningssättet Partnering for Safety (som har stora likheter med Signs of Safety) i samverkan med förvaltningens övriga enheter inom barn- och unga-området.
Vi har regelbunden processhandledning och metodhandledning
Arbetstiderna är företrädelsevis kontorstid med undantag för sen måndag eller tisdag till 18:00 och tidig på fredag till kl. 15:00.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller en 3-årig socialpedagogisk utbildning. Har du dessutom erfarenhet av och vidareutbildning inom systemteoretiskt arbetssätt eller psykosocialt behandlingsarbete samt kunskap om socialtjänstens uppdrag med barn och unga och deras familjer är detta meriterande. Önskvärt är att du är vidareutbildad i anknytningsteori, KOMET, CPP, BoF, Marte Meo, Trygghetscirkeln, FFT eller liknade evidensbaserade metoder.
Tjänsten innefattar dokumentation och vill vi därför att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Arbetet kräver stor personlig mognad och vi värdesätter att du kan ta vara på människors resurser och vara lösningsfokuserad. Som person är du trygg, lugn och stabil. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har god samarbetsförmåga. Du är van vid att ta eget ansvar för din arbetsdag genom att planera och slutföra dina arbetsuppgifter. Eftersom arbetet innebär att arbeta på olika nivåer samt med olika typer av uppdrag krävs att du är flexibel, lösningsfokuserad och kreativ. Du ser möjligheter i förändringar och är intresserad av att delta i vidareutveckling av verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du vill vara med och göra verklig skillnad i Partille - ansök idag!
Din nya arbetsplats
På Familjehuset erbjuder vi öppenvårdsinsatser med fokus på barn, ungdomar och deras familjer. Vi arbetar med stöd- och behandlingsinsatser av hög kvalitet och med god tillgänglighet.
Vi erbjuder en arbetsplats där din kompetens verkligen värdesätts. Här arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga, och vi stöttar varandra i vårt gemensamma uppdrag. En arbetsplats med en engagerad och erfaren arbetsgrupp där trivsel, samarbete och en gemensam samsyn kring kvalitet och rättssäkerhet står i fokus.
Vi erbjuder en arbetsplats där din kompetens verkligen värdesätts. Här arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga, och vi stöttar varandra i vårt gemensamma uppdrag. En arbetsplats med en engagerad och erfaren arbetsgrupp där trivsel, samarbete och en gemensam samsyn kring kvalitet och rättssäkerhet står i fokus
Bra att veta
Giltigt utdrag ut belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudandet av tjänst. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida:https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om vår kommun: Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SAF, Avd. barn & unga, Familjeenheten Kontakt
Susanne Klint, Enhetschef 031-7921113 Jobbnummer
9605029