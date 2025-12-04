Vill du vara med och ge barn en bra start i livet?
2025-12-04
Välkommen med din ansökan till BB Linköping! Verksamheten består av förlossning och BB och du arbetar inom ett område till en början för att sedan utveckla dina kunskaper inom hela vårdflödet.
Vi bedriver högspecialiserad vård och har ett nära samarbete med Neonatal IVA. På BB Linköping föds cirka 2 700 barn per år. Vi en verksamhet som är kvalitet-och miljöcertifierade och erbjuder alla internutbildning och kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i vår verksamhet arbetar du med blivande eller nyblivna föräldrar tillsammans i ett team bestående av barnmorskor och läkare. Din främsta roll är att vara ett stöd för kvinnan under förlossningen. Du utför allmän och specifik omvårdnad innan, under och efter förlossningen. Till exempel kan det vara att ta prover, kontroller av mor och barn och att vara behjälplig vid mobilisering. På BB arbetar du familjecentrerat i ett av tre vårdlag. Din roll är viktig, du behöver vara uppmärksam på helheten och bidra till en bra start för familjen. Undersköterskerollen på BB har stort fokus på amning.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet från obstetrik, akutvård, annan medicinsk eller kirurgisk omvårdnad.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi är varandras arbetsmiljö och du behöver bidra till en gott klimat genom personlig mognad, stabilitet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är serviceinriktad och att du utgår från patientens fokus.
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
• Du använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Ersättning
