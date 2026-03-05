Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsindustri?
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning av jobbet
Vill du arbeta med spännande projekt inom livsmedels- och processindustrin samtidigt som du utvecklas i ett globalt företag med stark framtidstro? Är du en person som trivs i en konsultroll där teknik, affär och relationer möts - och där du är beredd att hugga i där det behövs?
Då kan du vara vår nästa kollega till AFRY Food i Stockholm!
AFRY Food är ett av AFRYs strategiskt prioriterade segment och en del av en global organisation med projekt över hela världen. Vi hjälper våra kunder inom livsmedelsindustrin att utveckla hållbara, effektiva och framtidssäkrade anläggningar.
Ibland bygger vi helt nya produktionsanläggningar. Ibland optimerar och utvecklar vi befintliga processer. Ofta gör vi både och.
Hos oss får du arbeta i team med tekniska projektledare och processingenjörer, där vi kombinerar djup teknisk kompetens med affärsmässighet och ett starkt kundfokus.
Om rollerna
Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan du arbeta som Processingenjör, Teknisk Projektledare - eller i en kombinerad roll.
Som Teknisk Projektledare arbetar du exempelvis med:
Nationella och internationella projekt inom food och processindustri
Kundrelationer, kontrakt och affärsdialog
Planering, resurshantering, uppföljning och dokumentation
Totalåtaganden i egen eller kundens regi
Att leda och motivera team
Att vara teknisk expert och kunskapsbärare i projekten
Som Processingenjör arbetar du exempelvis med:
Konceptstudier och förstudier
Processdesign och dimensionering av delar eller hela anläggningar
Processoptimering och effektivisering
CAD-arbete (gärna 3D)
Inköp av material och tekniska specifikationer
Planering, dokumentation och gärna driftsättningKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom livsmedels- eller processindustrin och vill fortsätta utvecklas i en teknisk och affärsnära roll.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 3-5 års erfarenhet inom processindustri eller livsmedel
Erfarenhet av projektledning och/eller processdesign
Förmåga att läsa teknisk dokumentation och CAD
Goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska
B-körkort
Men viktigast av allt är vem du är.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och konsultmässighet.
Vi tror att du är:
Lösningsorienterad och prestigelös
Affärsmässig och trygg i kunddialog
Strukturerad men flexibel
En lagspelare som också tar eget ansvar
En person som inte är rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs
Ytterligare information
Därför AFRY Food
Hos oss får du:
Ett omväxlande konsultarbete med varierande projekt
Möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt
En kultur präglad av framåtanda, laganda och engagemang
Kollegor med hög teknisk kompetens och stort driv
Möjlighet att påverka och utvecklas i en bransch där det händer mycket
Vi tror på kombinationen av teknik, affär och relationer - det är där vi skapar verkligt värde för våra kunder. Vill du få en bättre bild av hur det ser ut i praktiken? Då kan du klicka in här och lära känna Maria Fager, projektledare i Göteborg, som berättar mer om hur det är att jobba som konsult på AFRY Food.Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 5 april 2026, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta oss:
Rekryterande chef, Gabriela Garcia, gabriela.garcia@afry.com
Rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
