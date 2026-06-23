Vill du vara med och forma framtidens digitala kommuner?
IT kommuner i Skåne Aktiebolag / Datajobb / Hörby Visa alla datajobb i Hörby
2026-06-23
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Digitalisering handlar inte längre om servrar, nätverk och support. Den handlar om hur teknik, data, AI och digitala plattformar används för att skapa bättre välfärd, starkare informationssäkerhet, smartare arbetssätt och bättre service till invånare.
Nu söker vi en Chef Digital Plattform och Arkitektur som vill vara med och leda den förflyttningen tillsammans med oss.
Ett av Sveriges mest spännande digitala samhällsuppdrag
Unikom ägs av sex kommuner i Skåne och är resultatet av ett långsiktigt samarbete kring IT, digitalisering och utveckling. Tillsammans ansvarar vi för den digitala grunden för snart 100 000 invånare och tusentals medarbetare. Samtidigt står vi mitt i en omfattande digital transformation där AI, informationshantering, cybersäkerhet, målarkitektur, molntjänster, identitet och digital arbetsplats blir allt viktigare. För att möta framtidens krav stärker vi nu vår organisation med en nyckelroll för utvecklingen av vår kommun och Unikom-koncern – vårt gemensamma digitala ekosystem.
Ditt uppdrag
Du är chef för Infrastrukturavdelningen samtidigt som du får ett sammanhållande ansvar för utvecklingen av den digitala plattform som binder samman sex kommuner och Unikom till ett gemensamt digitalt ekosystem. Du arbetar i gränssnittet mellan teknik, verksamhet, ledning och kommuner. Du ansvarar för de plattformar, principer, styrmodeller och arkitekturer som krävs för att kommunerna och Unikom tillsammans ska kunna utveckla framtidens digitala tjänster.
Ditt uppdrag är att skapa riktning, gemensamma principer och långsiktiga förutsättningar för ett säkert, robust och framtidssäkrat digitalt ekosystem – med förmåga att utvecklas i takt med en omvärld som ständigt förändras. Förutom att vara chef och linjeansvarig för vår infrastrukturavdelning är du övergripande ansvarig för:
• Infrastruktur: Datacenter, nätverk, klient- och molnplattformar
• Digital plattform: Befintliga och framtida plattformsförmågor
• Strategi och arkitektur: AI, målarkitektur och teknisk roadmap
• Identitet och åtkomst: Behörighetshantering och identitetslösningar
• Säkerhetsstyrning: Gemensamma principer, krav, governance för informationssäkerhet, cybersäkerhet och kontinuitet
• Standardisering och integration: Gemensamma principer, integrationsstrategier och tekniska standarder
• Livscykel och kontinuitet: Livscykelhantering, kontinuitetsförmåga och icke-funktionella krav
Rollen handlar ytterst om att skapa förutsättningar för framtidens digitala kommuner där teknik, säkerhet, AI, information och verksamhetsutveckling hänger ihop i ett sammanhållet ekosystem.
Vem är du?
Du är en strategisk och kommunikativ ledare som tycker om att skapa struktur, riktning och samverkan. Du har erfarenhet av att leda IT-, digitaliserings- eller plattformsverksamhet i komplexa organisationer och matrisstyrning, är van att skapa samsyn mellan teknik, verksamhet och ledning.
Du har dokumenterad erfarenhet av chefskap, förändringsledning och att omsätta strategi till praktiskt genomförande. Du är väl insatt i Service Management och dess processer samt har god förståelse för hur stabil leverans, utveckling och förändring samverkar.
Du förstår att framtidens IT inte handlar om teknik för teknikens skull – utan om att skapa förutsättningar för verksamhet, människor och samhällsnytta. Du har förmåga att tänka långsiktigt kring arkitektur, plattformar, säkerhet och digital utveckling samtidigt som du värdesätter stabil drift, struktur och leveransförmåga. Du trivs i förändring, har ett starkt eget driv och tycker om att bygga långsiktiga förmågor tillsammans med andra.
Du rapporterar till vd och ingår i ledningsgruppen och förväntas bidra till bolagets samlade utveckling, styrning och måluppfyllelse.
Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom IT, digitalisering, teknik eller verksamhetsutveckling.
Därför ska du välja Unikom
Hos oss får du möjlighet att:
• Vara med och forma en helt ny strategisk förmåga och bidra till bolagets strategiska riktning
• Stödja den digitala utvecklingen tillsammans med våra kommuner
• Kombinera ledarskap, strategi och teknik
• Vara med och skapa förutsättningar för drygt 100 000 invånare och tusentals medarbetare
• Bidra till utvecklingen av ett av Sveriges mest moderna kommunala digitala ekosystem
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026.
Du ansöker via info@unikom.se
Har du frågor om rollen eller vill veta mer om Unikom och vår resa framåt är du varmt välkommen att kontakta mig, Monica Skagne VD. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@unikom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(org.nr 559067-2142), https://www.unikom.se/
Torggatan 2 (visa karta
)
242 31 HÖRBY Arbetsplats
IT Kommuner i Skåne AB Kontakt
VD
Monica Skagne monica.skagne@unikom.se 0721823857 Jobbnummer
9974145