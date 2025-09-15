Vill du vara med och forma framtiden skola? Vi söker behörig lärare åk 4-5
2025-09-15
Vill du vara med och forma framtidens skola?
Välkommen till Iggesunds skola - en plats för nyfikenhet, gemenskap och utveckling!
Tänk dig en skola där varje barn får vara sig själv.
En skola där idéer får växa, drömmar får ta plats och där både elever och personal möts med respekt, värme och nyfikenhet. Det är vår vardag på Iggesunds skola - och vi vill att du blir en del av den.
Hos oss går drygt 370 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Cirka 90-100 barn deltar också i vår fritidsverksamhet. Vi är en mångkulturell skola där våra olikheter ses som styrkor och där det råder en positiv och dynamisk anda.
Vi tror på varje människas förmåga att växa, lära och påverka. Vårt motto är: Jag kan. Jag vill. Jag vågar.
Det gäller både våra elever - och oss som arbetar här.
När du kliver in genom dörrarna på Iggesunds skola möts du av ett sammansvetsat team med stort hjärta, mycket energi och en stark vilja att tillsammans skapa en skola där alla får lyckas. Vi vet att vi har Sveriges viktigaste jobb - och vi är stolta över det.
Nu söker vi en engagerad lärare till vårt 4-5 team 2025.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Hos oss får du:
• Ett tryggt och stöttande kollegialt sammanhang
• Möjlighet att påverka och bidra till skolans utveckling
• Arbeta i en inspirerande miljö där barnens nyfikenhet står i centrum
• Vara en del av en skola med tydliga värderingar och stort hjärta
Urval och intervjuer sker kontinuerligt.
Urval och intervjuer sker kontinuerligt.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är på heltid (100 %) och ger dig möjlighet att fullt ut engagera dig i ditt uppdrag.
Som lärare på Iggesunds skola blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team bestående av lärare, lärarassistenter och fritidspedagoger. Tillsammans skapar vi en trygg, kreativ och utvecklande lärmiljö för våra elever.
I rollen ansvarar du för att planera, följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten i de ämnen du undervisar - alltid med stöd i kursplanen och med elevernas bästa i fokus.
Du arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och reflektion, och bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete. Ditt arbete gör skillnad - varje dagProfil
Tjänsten är en heltidstjänst på 100 %.
Som lärare på Iggesunds skola blir du en viktig del av ett engagerat och sammansvetsat team bestående av lärare, lärarassistenter och fritidspedagoger. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande lärmiljö där eleverna får bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi söker dig som arbetar självständigt, är initiativtagande och flexibel i ditt förhållningssätt. Du är mål- och resultatinriktad och har en stark drivkraft att se varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar. Med en god struktur i ditt arbete kombinerar du kreativitet med en god problemlösningsförmåga för att hitta lösningar som gynnar både elever och verksamhet.
Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förstår vikten av att skapa trygghet, tydlighet och studiero. Med helhetssyn planerar, genomför, följer upp och utvärderar du undervisningen i enlighet med gällande kursplaner och styrdokument.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team där gemensamma mål står i fokus. Din empatiska förmåga, relationsskapande sätt och pedagogiska insikt gör att du bygger starka och förtroendefulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Ditt arbete präglas av reflektion, pedagogisk dokumentation och ett aktivt deltagande i skolans systematiska kvalitetsarbete, där du bidrar till att utveckla både undervisningen och skolans verksamhet som helhet.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
