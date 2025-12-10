Vill du vara med och forma framtiden för Surteskolans fritidshem?
Ale kommun / Pedagogjobb / Ale Visa alla pedagogjobb i Ale
2025-12-10
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Surteskolan står inför ett omtag och en rejäl satsning på fritidshemmets verksamhet - vi söker lärare i fritidshem som kan vara med och leda denna förändring!
Surteskolan är en F-6 skola som ligger precis norr om Göteborg.
Skolan är vackert belägen på en kulle omgiven av skog och har cirka 220 elever. Utmärkande för Surteskolan är våra små klasser om 17-23 elever i varje och ett litet men sammansvetsat arbetslag på fritids. Fritidshemmet är organiserat i två avdelningar men jobbar som ett gemensamt arbetslag. Vi är en liten skola och har nära till varandra. Pedagogisk personal, elevhälsa, administration, städ och kost är i ständig dialog för att hitta bra lösningar för våra elever.
Surteskolan ligger tillräckligt nära Göteborg för att räknas till zon A med Västtrafik. Pendeltåget tar dig från Centralstationen till Surte på 10 minuterPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att ständigt öka kvaliteten i undervisningen. Du ska axla ansvaret som ledare för en verksamhet som ständigt behöver ta nästa steg och utvecklas tillsammans med sina elever.
Uppdraget i fritidshemmet förenar omsorg med pedagogik och du inspirerar eleverna att utforska, lära, och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Under skoltid kommer du arbeta i klass och beroende på din behörighet planera och genomföra egna lektioner. Kommunikation med vårdnadshavare kring fritidshemmets verksamhet, men också utmaningar som uppstår, är en viktig del av uppdraget. Som lärare i fritidshem arbetar du medvetet med din kommunikation för att bidra till att alla får chans att lyckas på fritids.
På Surteskolan värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från fritidshem och skola, men vi är också nyfikna på dig som är nyexaminerad. Likvärdig utbildning kan vara av intresse.
Särskilt meriterande vore behörighet i hem- och konsumentkunskap.
Du har god kännedom om fritidshemmets nationella styrdokument och skapar trygga relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt och har ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan.
Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
Förutom behörighet kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team skicka in din ansökan idag!Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsterna tillsätts om ingen internsökande gör anspråk på tjänsten.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jon Alette 0303–703321 Jobbnummer
9636606