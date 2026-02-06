Vill du vara med och bygga upp Halmstads kommuns nya skolsociala team?
Halmstads Kommun / Kuratorjobb / Halmstad Visa alla kuratorjobb i Halmstad
2026-02-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Nu söker vi fyra engagerade medarbetare till vårt nystartade skolsociala team - ett samverkansinitiativ mellan skola och socialtjänst med syfte att främja skolnärvaro och välmående hos barn och unga.
Teamet startar under vårterminen 2026 och du får en unik möjlighet att vara med från början och forma arbetssätt och strukturer.
Som en del av teamet arbetar du nära elever, vårdnadshavare, skolpersonal och andra aktörer för att skapa trygghet, struktur och motivation. Arbetet är operativt och sker både på individ- och gruppnivå.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta relationsskapande med elever, föräldrar, lärare och andra samverkansaktörer.
• Stötta eleven i olika sårbara situationer inför och under skoldagen.
• Motiverade och stödjande samtal med elever.
• Kontinuerlig dialog med vårdnadshavare, stöd i samverkan med skolan.
• Stötta elev och vårdnadshavare att få struktur på sin tillvaro t.ex. genom veckoscheman, planera för skolarbete och fritidsintressen mm.
• Bygga upp hållbara nätverk både privat och i samhället.
• Initiera och bjuda in till samverkansmöten och samordnade individuella planer (SIP).
• Planera fysiska och sociala anpassningar i skolmiljön i samverkan med skolans elevhälsa. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från högskolan som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller har annan som arbetsgivaren anser relevant högskole-/universitetsexamen. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna med fokus på skolfrånvaro, och är van att arbeta i tvärprofessionella team.
Du har:
• God kunskap om skola och socialtjänst samt om samverkan däremellan.
• Erfarenhet av motivationsarbete, nätverksarbete och familjestöd eller arbete som skolkurator/socialpedagog
• Förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt.
• Struktur, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.
• B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Du kommer vara anställd i den centrala elevhälsan som tillhör Barn- och ungdomsförvaltningen (grundskola Halmstad) med utgångspunkt från socialtjänstens lokaler. Arbetet kommer till stor del utföras på de olika kommunala grundskolorna. Det skolsociala teamet har egen arbetsledning och kommer att tillhöra enheten för skolkuratorer.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Centrala barn- och elevhälsan (BUF) Kontakt
Therése Von Haartman 0765069063 Jobbnummer
9726717