Vill du vara med och bygga framtidens städverksamhet?
ToM Holding AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-08-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ToM Holding AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Ett av Sveriges snabbast växande bolag står inför nästa stora satsning - och nu söker vi dig som vill ta täten. Vi letar efter dig som brinner för städ och service, som vet hur man bygger kvalitet och kundnöjdhet från grunden, och som vill vara med på en resa där ambitionen är att skapa något helt nytt.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjligheten att forma en helt ny verksamhet i ett bolag som redan bevisat sin förmåga att växa snabbt, digitalt och framgångsrikt.
Vi söker dig som:
Är bäst på städ i Sverige - och vill visa det.
Har erfarenhet av att leda, utveckla och driva team.
Brinner för struktur, kvalitet och att alltid överträffa kundens förväntningar.
Vill vara med på en resa där vi tillsammans skapar framtidens städbolag.
Det här är rollen för dig som inte nöjer dig med att följa - utan vill leda.
Om rollen
Som affärsområdeschef för Städ blir du vår allra första nyckelrekrytering inom området - och får möjligheten att bygga upp hela affären från grunden. Det här är inte en traditionell tjänst inom städbranschen, utan en chans att kliva in i ett av Sveriges mest snabbväxande och moderna bolag, där vi kombinerar digital kraft med riktigt bra service.
Du kommer att ansvara för att:
Sätta rutiner, struktur och processer som gör oss skalbara från dag ett.
Bygga upp och leda ett starkt team av medarbetare och partners.
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i varje uppdrag.
Utveckla smarta prisstrategier och paketeringar för både privat- och företagskunder.
Införa och optimera IT-system för schemaläggning, bemanning och kundhantering.
Bli en central drivkraft i att skapa tillväxt, lönsamhet och ständig utveckling.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta ledartröjan i en ny satsning och samtidigt bli en del av en kultur som är modern, digital och framåtlutad. Här får du chansen att bygga upp något från början och sätta en tydlig prägel på verksamheten.
Vem är du?
Vi tror att du redan idag är en nyckelperson i städbranschen - men nu vill ta nästa steg. Du har erfarenhet av att leda på hög nivå och vet hur man bygger struktur, kvalitet och tillväxt. Samtidigt lockas du av möjligheten att få forma något nytt, i en miljö där tempo och utveckling står i centrum.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från en ledande roll i ett etablerat städföretag (exempelvis driftchef, verksamhetschef eller regionchef).
God förståelse för branschens systemstöd och digitala verktyg.
Kunskap om prissättning, paketering och affärsutveckling.
Ett starkt kontaktnät och förmågan att skapa långsiktiga samarbeten.
Driv, entreprenörsanda och modet att bygga upp en verksamhet från grunden.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med från start och forma en helt ny vertikal inom ett av Sveriges snabbast växande bolag - där digital innovation och varumärkeskraft går hand i hand.
Vi är redan en välkänd aktör i det svenska tjänstelandskapet: bakom namnet Tom står starka varumärken som Offerta, Svenska Eljouren, Rörmokare.nu och IPIS - som tillsammans skapar en plattform för att hjälpa människor i hela Sverige.
Varje år hjälper vi hundratusentals svenskar - med allt från installation och eljour till hemstädning och renovering - och vi växer snabbt: snart kommer teamet att bestå av nära 100 medarbetare.
Du får stort ansvar och inflytande över affärsområdets utveckling - och en arbetsmiljö som är både dynamisk och modern, med korta beslutsvägar och möjlighet att agera effektivt.
Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning och en långsiktig karriärmöjlighet i en organisation där du verkligen kan göra skillnad - och vara med att definiera hur framtidens städtjänster ser ut.
Bra att veta
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetstid: Heltid Arbetsort: Stockholm / Uppsala efter överenskommelse Sista ansökningsdatum: Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ToM Holding AB
(org.nr 559493-8168), http://tom.se Arbetsplats
Tom Kontakt
Martin Kenving martin.kenving@tom.se 0720712300 Jobbnummer
9463911