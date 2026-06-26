Vill du vara med och bygga framtidens försäljning på Onitio? Vi söker en se
Onitio Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Om Onitio Onitio är en nordisk IT-koncern som ägs av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1 500 medarbetare, varav omkring 500 i Sverige. Vi levererar innovativa IT-tjänster och lösningar inom tre affärsområden: Onitio Technology Services – installation, support och underhåll Onitio Workforce Services & Consulting – bemanning och flexibel resursförsörjning inom IT Onitio Solutions – digital transformation och IT-innovation Med kontor från Malmö till Luleå kombinerar vi teknisk kompetens med innovation och starkt kundfokus. Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet – exempelvis består 98 % av vår fordonsflotta av elbilar. Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Vi bygger upp vår säljorganisation i Sverige och söker två drivna säljare som vill vara med från början och forma hur vi arbetar med försäljning och bearbetar marknaden. Här får du stort eget ansvar, tydliga mål och en verklig möjlighet att påverka både affären och vår fortsatta utveckling.
Du blir en del av vår nordiska säljorganisation och kommer att arbeta nära kollegor i hela Norden. Idag består teamet av fyra säljare i Norge, två i Danmark och två i Finland. I Sverige bygger vi nu upp teamet och söker två Sales Executives med placering i Stockholm. Rollen rapporterar till Emir, som är baserad i Oslo och ansvarar för det nordiska säljteamet.
Som Sales Executive ansvarar du för att skapa ny affärstillväxt genom att identifiera, bearbeta och vinna nya kunder inom strategiskt utvalda marknadssegment. Du arbetar även med att utveckla affären hos utvalda partners och säkerställer att kunderna får ta del av hela Onitios tjänsteerbjudande.
Du driver hela försäljningsprocessen, från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och avtalssignering. När affären är i mål lämnar du över kunden till våra Account Executives, som ansvarar för den fortsatta kundrelationen och utvecklingen.
I rollen samarbetar du nära kollegor inom leverans, ekonomi och andra affärsstödjande funktioner för att säkerställa att de affärer vi vinner är genomförbara och skapar långsiktigt värde för både kunden och Onitio.
Vem är du?
Du drivs av att skapa nya affärer och trivs med utmaningen att bygga upp en stark kundbas från grunden. Att öppna nya dörrar, skapa långsiktiga relationer och ta affärer i mål är det som motiverar dig. Du arbetar strukturerat, tar stort eget ansvar och ser möjligheter där andra ser hinder.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har minst fem års erfarenhet av nyförsäljning och affärsutveckling inom B2B, där du själv har identifierat, bearbetat och vunnit nya kunder.
Trivs i en roll där du får bygga upp arbetssätt, struktur och processer, snarare än att följa ett färdigt ramverk.
Är van att driva komplexa affärer med längre säljcykler och har förståelse för att uthållighet och kontinuitet är avgörande för att lyckas.
Är prestigelös, coachbar och uppskattar ett nära samarbete där feedback ses som en naturlig del av utvecklingen.
Har erfarenhet av försäljning inom B2B. Erfarenhet från IT, teknik eller närliggande branscher är meriterande, men vi lägger större vikt vid din dokumenterade förmåga att skapa nya affärer än vilken bransch du kommer från.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi söker framför allt rätt driv, affärsmannaskap och inställning. Om du känner igen dig i beskrivningen, men inte uppfyller varje enskilt krav, hoppas vi att du skickar in din ansökan ändå.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa – oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Våra värderingar
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!Rekryteringsprocess- Telefonintervju- Intervju- Bakgrundskontroll via Fortcheck- Tester via Alva Labs- Referenstagning- IntervjuTjänsten kommer att vara publicerad över sommaren, efter sommaren kommer vi att ta itu med samtliga ansökningar.Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet – hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Emir Coralic på emir.coralic@onitio.com
.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Vi ber dig istället att skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings-, rekryterings- och annonseringsföretag i samband med denna rekrytering.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.Glad sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541)
Rissneleden 112 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Arbetsplats
Onitio Kontakt
Rekryterare
Lina Ambjörnsson lina.ambjornsson@onitio.com Jobbnummer
9981590