Vill du vara med och bygga framtidens företagstjänster?
Marketplace Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-06
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Marketplace Sverige AB söker drivna företagssäljare som vill vara med från början och bidra till att bygga ett av Sveriges mest spännande digitala företag.
Vi hjälper företag att synas, växa och få fler kunder genom moderna digitala lösningar. Nu söker vi fler personer som vill bli en del av vårt växande säljteam.
Om rollen
Som företagssäljare arbetar du med att skapa nya affärsrelationer och hjälpa företag att hitta rätt lösningar för sin verksamhet.
Du kontaktar företag, presenterar våra tjänster, bokar möten, lämnar offerter och följer affären hela vägen till avslut.
Ingen dag är den andra lik – du får arbeta med företag inom många olika branscher och utveckla både din affärsförmåga och ditt nätverk.
Våra tjänster
Professionella hemsidor
E-handelslösningar
Sökmotoroptimering (SEO)
Google Ads
Google Business-profiler
AI-lösningar
Sociala medier
Bannerannonsering
PR och pressmeddelanden
Leadgenerering
Grafisk design
Hosting och domäner
Digital marknadsföring
Vi söker dig som
Har ett starkt eget driv
Tycker om att skapa nya kontakter
Är ansvarstagande och självgående
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas inom försäljning och affärer
Tidigare säljerfarenhet är meriterande, men rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsbaserad ersättning
Flexibelt arbetssätt
Introduktion och löpande stöd
Färdiga tjänster och säljmaterial
Möjlighet att utvecklas inom bolaget
Ett engagerat team med höga ambitioner
Därför ska du välja oss
Hos Marketplace Sverige AB får du möjlighet att påverka din egen utveckling och arbeta i ett bolag där nya idéer uppskattas. Vi tror på långsiktiga relationer – både med våra kunder och våra medarbetare.
Om du vill vara med och bygga något från grunden, utvecklas som säljare och arbeta i ett företag med höga ambitioner ser vi fram emot din ansökan.
Skicka din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@marketplace.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
103 65 STOCKHOLM Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9993252