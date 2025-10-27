Vill du vara med och arbeta för ett jämställt Jönköpings län?
Till vårt jämställdhetsteam söker vi nu en framtida kollega som har erfarenhet av arbete med jämställdhet och vill fortsätta driva det viktiga arbetet framåt med oss.
Enheten
Tjänsten är placerad på Enheten för social hållbarhet på Samhällsavdelningen. Enheten består av 16 kunniga och drivna medarbetare, organiserade i tre team, som arbetar med frågor såsom mänskliga rättigheter, folkhälsa och brottförebyggande arbete, främst med stöd och samordning av olika slag. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten ligger fokus på vårt uppdrag inom jämställdhet där du arbetar med att främja de jämställdhetspolitiska målen regionalt. Uppdraget delas av två personer och du ingår i vårt jämställdhetsteam där vi också arbetar med vårt uppdrag avseende mäns våld mot kvinnor.
Du kommer, tillsammans med din närmaste kollega och ditt team, att arbeta både internt på myndigheten och externt i länet med jämställdhetsintegrering samt verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag. Detta gör du bland annat genom att genomföra och följa upp länets jämställdhetsstrategi samt ge processtöd och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma i länet. I tjänsten ingår resor i länet samt vissa resor nationellt. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera, följa upp och redovisa verksamhet inom området, sprida information samt svara på remisser.
Inom ramen för din tjänst kan det också bli aktuellt att arbeta med och vara stödjande i andra arbetsområden. I första hand gäller det enhetens verksamhetsområden men det kan också bli aktuellt att delta i andra processer på avdelningen eller i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om jämställdhet samt en akademisk examen inom genusvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Du har också flera års arbetslivserfarenhet alternativt kvalificerat frivilligarbete inom området.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med samt har kunskap om jämställdhetsintegrering som metod, samt om du har arbetat med förändringsarbete och processledning. Det är också meriterande om du har kunskap om jämställdhetspolitiken samt intersektionalitet.
Som person är du en god pedagog som anpassar din kommunikation efter mottagaren. Eftersom du ska vara med och driva långsiktiga processer i bred samverkan behöver du vara analytisk och strategisk. Du drivs av att samverka och skapa relationer, både internt på myndigheten och externt i länet Du uttrycker dig väl i tal och skrift och gillar att presentera och tala inför grupper samt att leda möten.Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde snarast efter överenskommelse.Övrig information
Intervjuer genomförs från och med vecka 50. Arbetsprov kan bli aktuellt att genomföra i denna rekryteringsprocess.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss Ersättning
