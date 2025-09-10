Vill du vara med i en uppstart av nytt team av Personliga assistenter
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-09-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Östersund
, Sundsvall
, Nordanstig
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi på inkludera assistans söker personliga assistenter som är intresserade av att bygga ett nytt team med start i höst!
Både ordinarie assistenter för tillsvidareanställning på schemarad samt tim/behovs vikarier sökes till uppdraget.
Vem är du?
Du är man eller kvinna 25+ med glimten i ögat och har nära till skratt, är driven, lyhörd, självgående,positiva och gillar utamaningar
Du brinner för att hjälpa andra i vardagen med unik ansvarskänsla och flexibilitet.
Du bör ha hög arbetsmoral, varal lugn och trygg i dig själv och positiv i känslan att göra skillad för någon annan. Publiceringsdatum2025-09-10Företaget
Kunden är en kvinna runt 60 år som kan kommunicera och gillar humor. Hon ska flytta till en lägenhet i Östersund. Du kommer att vara behjälplig med allt i den dagliga livsföringen som exempelvis, förflyttningar, träning, hygien, matlagning, och andra hushållssysslor. Så du bör gilla att det är ordning och reda.
Hon är kreaktiv, nyfiken och gillar att hitta på saker. Då hon kör sin egna permobil så får du förmånen till motion på arbetet. Hon gillar både att besöka loppisar och hundar, så din fyrbenta vän får gärna följa med på arbetet.
Schema:
Arbetstiderna kommer att variera utefter ett grundschema med både dagar, kvällar/nätter under vardagar samt helger. Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har arbetat tidigare inom vård och omsorg, personlig assistans eller som undersköterska.
Krav att du kan förstå det svenska språket i både tal och skrift. Övrig information
Du kommer få introduktion hos kunden för att säkerställa trygghet och samspel mellan varandra. Då det är kunden som väljer sina assistenter så kommer vi lägga stor vikt kring personlighetenoch kemin mellan er.
•
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra tillsvidare anställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Då vi ska starta ett nytt uppdrag krävs teamwork, tålamod och engagemang!
Skulle arbetet vara något för dig?
Välkommen in med din ansökan
Intervjuer sker fortlöpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942) Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Anna Abrahamsson anna.abrahamsson@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9502001