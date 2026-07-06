Vill du vara med från början och bygga något stort?
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Marketplace Sverige AB söker nu drivna företagssäljare som vill vara en del av ett växande bolag med höga ambitioner.
Vi bygger digitala tjänster som hjälper företag att synas bättre, få fler kunder och växa. Nu söker vi personer som vill vara med på resan.
Om rollen
Som företagssäljare blir du en viktig del av vårt säljteam. Du ansvarar för att skapa nya affärsmöjligheter, presentera våra tjänster och hjälpa företag att hitta rätt lösningar för sin verksamhet.
Du arbetar självständigt men har alltid stöd från teamet och tillgång till färdigt säljmaterial.
Du kommer att sälja
Professionella hemsidor
E-handelslösningar
Sökmotoroptimering (SEO)
Google Ads
Google Business-profiler
AI-tjänster
Digital marknadsföring
Sociala medier
Bannerannonsering
PR och pressmeddelanden
Leadgenerering
Företagsprofiler
Vi söker dig som
Tycker om att skapa nya kontakter
Har ett starkt eget driv
Är målmedveten och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Tidigare erfarenhet av försäljning är ett plus, men vi välkomnar även dig som är ny i branschen och har rätt inställning.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning
Flexibelt arbetssätt
Introduktion och löpande coachning
Moderna digitala tjänster med stor efterfrågan
Möjlighet att utvecklas inom företaget
En arbetsplats där idéer och initiativ uppskattas
Hos oss får du
Du blir en del av ett företag där utveckling står i fokus. Vi värdesätter engagemang, ansvar och viljan att göra skillnad. Hos oss får du möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
103 65 STOCKHOLM Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9994567