Vill du vara med att frigöra livskraft till 100% som min personl

Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2020-08-26Kvinna på 43 år boendes i Gröndal söker dig, en uthållig personlig assistent med ledaregenskaper, du som inte ger upp trots att jag ständigt kommer att testa och pröva ditt tålamod till max.Uppdraget hos mig kräver att du har ledaregenskaper, det innebär att du ska kunna fatta egna kloka beslut, kontrollera att det blir gjort och återkoppla för att säkerställa att det blev som vi tänkt oss. Jag kommer nämligen behöva stöd i att arbetsleda mina assistenter och är du intresserad av det kan det komma att bli din uppgift framöver.Eftersom jag är en kvinna så vill jag att du som söker också är kvinna.Jag behöver en assistent som kan jobba självständigt och kan hjälpa mig att hålla ordning och reda i mitt hem, samt assistera mig med att tvätta mina kläder och fixa min mat. Jag har som många andra personer med autism ett oerhört utvecklat sinne för detaljer vilket gör mig petig med kläder, skor, hygien, att saker finns på sin rätta plats osv. Du skall finnas vid min sida i vått och torrt - när jag tappar kontrollen över mig själv, med utbrott och epilepsianfall som följd.Du behöver ha ett öppet sinne och fingertoppskänsla, klara av att följa rutiner samt även kunna ta egna initiativ. Du är tillräckligt trygg i dig själv så att du utan prestige klarar av att lämna dina egna värderingar utanför min ytterdörr för att fokusera på mina behov under ditt arbetspass. Du är mycket tydlig och har den mentala styrkan som gör att du hanterar att ha den dubbla rollen som det innebär att fungera både som mitt stöd och som min gränssättare i vardagen och till fest.Vi kommer att göra mycket roligt tillsammans såsom resa utomlands eller varför inte hyra ett hus på någon mysig plats i Sverige. Eftersom jag är 43 år vill jag gärna att du är i liknade ålder. Jag behöver utöka mitt team med ytterligare en person då jag numera har dubbelassistans all vaken tid för att underlätta för dig och mig att kunna göra saker. Eftersom du jobbar tillsammans med en annan assistent är det viktigt att du kan samarbeta med fullt fokus på ditt uppdrag.Erfarenhet av autism är ett plus. Du ska ha gått ut nioårig grundskola samt gymnasium. Rökfri är ett krav då jag är allergisk mot cigarettrök. Häst- och hundvana merteras då jag rider och umgås med hundar.Du måste vara flexibel gällande arbetstider, ha god planeringsförmåga samt besitta god förmåga att hantera dagens teknik (dator och smartphone). Extra meriterande om du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent sen tidigare.Mina assistenter är anställda av Balans och det garanterar att du får allt stöd du behöver för att trivas och vara trygg i ditt uppdrag. En god introduktion, personlig arbetsledning, handledning, ut- och fortbildning för att nämna något. I Balans är det viktigt att man kan växa inom ramen för sitt uppdrag både som ledare och assistent.Jag behöver dig som kan arbeta på rullande schema dag, kväll, natt och helg. Tjänsten är på heltid.Hoppas vi ses!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-26Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-25Assistans i Balans i Sverige AB5334535