Vill du vara länken mellan verksamhet och IT?
Friday Väst AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-04-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du får verkligt inflytande, jobbar nära verksamheten och är med och formar hur IT ska stödja ett bolag i stark tillväxt?Till Quintus Technologies söker vi nu en IT Service Owner som vill ta ett helhetsansvar för deras affärskritiska system och fungera som länken mellan verksamhetens behov och deras externa IT-partners. Det här är en bred, affärsnära och relationsintensiv roll, perfekt för dig som gillar att ta ansvar, bygga struktur och driva förändring.
OM TJÄNSTEN:Som IT Service Owner är du verksamhetens främsta kontaktpunkt för flera av våra centrala IT-system (bl.a. ERP, CRM och PLM). IT-miljön är outsourcad, vilket innebär att du inte ansvarar för daglig drift, utan för att säkerställa att rätt saker görs, på rätt sätt, i rätt tid.
Du fångar upp behov från verksamheten, omsätter dem till tydliga IT-beställningar och driver dialogen med leverantörer. Tillsammans med systemägare och portföljansvarig prioriterar du initiativ, följer upp budget, säkerställer affärsnytta och ser till att IT-utvecklingen stödjer bolagets övergripande strategi.
Rollen finns redan idag och är delvis uppbyggd av en konsult som fortsatt finns kvar - du kliver alltså in i en etablerad struktur men med stort utrymme att sätta din egen prägel.
Exempel på ansvarsområden:
Vara SPOC (Single Point of Contact) mellan verksamhet, IT och leverantörer
Översätta verksamhetsbehov till tydliga krav, beställningar och prioriteringar
Samordna och utveckla förvaltningen av flera affärskritiska system
Arbeta nära systemägare i frågor som rör budget, investeringar och strategi
Säkerställa att utvecklingsmedel används på bästa sätt och ger önskad effekt
Följa upp leveranser, SLA:er, KPI:er och avtal
Driva förbättrings- och förändringsinitiativ
Bidra i den årliga budget- och strategiprocessen
Bygga starka relationer och nätverk inom organisationen
Säkerställa governance, roller, ansvar och beslutsvägar inom IT-förvaltningen
VI SÖKER DIG SOM:
Är en självgående och trygg person som trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhet och människor. Du vågar ta dialogen, kan säga nej när det behövs och kan alltid förklara varför. Du gillar förändring, men har respekt för befintliga ramverk. Du vill förvalta och förbättra, inte riva upp allt och börja om.
Har en akademisk utbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT eller teknik
Har erfarenhet av kravinsamling, behovsanalys och förändringsarbete
Har förmåga att översätta verksamhetskrav till IT-lösningar
Har förmågan att arbeta strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat
Har en stark kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
Vi tror att du har erfarenhet från roller där du haft ett tydligt ansvar i gränslandet mellan IT och verksamhet. Det kan till exempel vara som IT-förvaltare, Service Owner eller Application Owner, systemägare eller IT-projektledare. Kanske har du även arbetat som IT-chef, drifts- eller outsourcingansvarig, eller i en verksamhetsutvecklande roll med stark IT-förståelse. Även erfarenhet som IT- eller informationsarkitekt kan vara en relevant bakgrund för att lyckas i rollen.
VARFÖR QUINTUS?Quintus är ett innovativt industribolag med stark tillväxt och höga ambitioner. Här är beslutsvägarna korta, förändringsviljan stor och möjligheten att påverka på riktigt mycket stor.
IT är inte kärnprodukten, men en avgörande möjliggörare för att skapa världsledande lösningar för Quintus kunder. I den här rollen blir du en nyckelperson i bolagets fortsatta resa.
Övrig info:Omfattning: Heltid - Direktrekrytering
Placering: Västerås
Start: Enligt överenskommelse och med hänsyn till uppsägningstid och dylikt
Kontaktperson: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Quintusvägen 1 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
Quintus Jobbnummer
9857101