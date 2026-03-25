Vill du vara länken mellan kund, teknik och affär?
Saab AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2026-03-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Produktledare inom eftermarknad arbetar du i gränslandet mellan teknik, affär och kund. Du driver och koordinerar kundärenden kopplade till våra undervattenssystem (AUV & ROV), där frågorna sträcker sig från kommersiella kontrakt till tekniska utmaningar inom mjukvara, elektronik, el och mekanik.
Du ansvarar för att säkerställa våra kontraktuella åtaganden samtidigt som du för en proaktiv dialog med kunderna. Rollen har ett tydligt fokus på problemlösning, där du samordnar tvärfunktionella team och driver flera parallella ärenden från offert till leverans.
Du kommer även att stötta serviceorganisationen, bidra till livscykelplanering, planera tekniska utbildningar samt kvalitetssäkra teknisk dokumentation.
Vi söker nu flera medarbetare till tjänsten som Produktledare för att kunna hantera framtida tillväxt. Tjänsten är placerad i Linköping och inkluderar resor men beroende på intresse och möjlighet varierar omfattningen och om resorna är nationella eller internationellt.Publiceringsdatum2026-03-25Profil
Du är en nyfiken och lösningsorienterad lagspelare med ett brett tekniskt intresse. Du trivs i en varierad roll där du får kombinera problemlösning, kommunikation och koordinering.
Du har förmåga att skapa förtroende i kunddialoger och ett naturligt affärstänk. Samtidigt är du strukturerad och van att hantera flera parallella uppgifter.
Vi tror att du:
Har god förmåga att analysera och lösa komplexa problem
Är bekväm med att arbeta över flera teknikområden
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Kan tolka och anpassa teknisk information
Har erfarenhet av Office och PDM-system
Har erfarenhet av avtalstolkning eller annan kommersiell uppgift
Erfarenhet från eftermarknad, projektledning, militära krav eller undervattenssystem är meriterande.
Det är fördelaktigt att du besitter någon form av eftergymnasial utbildning men dina förmågor kan även ha utvecklats genom arbetslivet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9819793