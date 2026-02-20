Vill du vara en viktig vuxen för någon? Vi söker kontaktpersoner
Vaggeryds kommun söker nu dig som vill engagera dig som kontaktperson för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Som kontaktperson är du ett extra stöd i vardagen - någon att träffa regelbundet, göra aktiviteter tillsammans med eller bara prata med. Målen med uppdraget kan se olika ut och utgår alltid från individens behov.
Uppdraget som kontaktperson handlar om att skapa en trygg och förtroendefull relation. Det kan till exempel innebära att ses någon gång i veckan eller varannan vecka för en promenad, fika, läxläsning eller annan aktivitet som ni kommer överens om. Ofta är det just det vardagliga och kontinuerliga som gör störst skillnad.
Det är viktigt att känna till att uppdraget som kontaktperson är ett lekmannauppdrag, inte en anställning. Du blir alltså inte anställd av kommunen, utan åtar dig ett uppdrag av socialtjänsten där din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att vara en stabil vuxen är det centrala.
Innan du kan bli kontaktperson genomför vi alltid en utredning som inkluderar intervju, registerutdrag och referenstagning. Under utredningstiden görs en bedömning kring om du kan godkännas som kontaktperson och vilken typ av uppdrag som i så fall bedöms passa dig. Syftet är att säkerställa att uppdraget blir tryggt och hållbart för både dig och den person du ska träffa. Det är även av vikt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som kontaktperson erbjuds du arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s rekommendationer. Det är inte lön, utan en ersättning för det uppdrag du utför och de kostnader som uppstår i uppdraget.
Du behöver inga särskilda förkunskaper, men vi söker dig som har tid, engagemang och en vilja att finnas där för någon annan. Det viktigaste är att du är pålitlig, lyhörd och intresserad av att göra skillnad i en annan människas liv.
Kanske är det just din tid och ditt engagemang som kan bli betydelsefullt för någon annan. Vill du veta mer om uppdraget är du varmt välkommen att höra av dig - ett första samtal är helt förutsättningslöst.
För att ansöka till att bli kontaktperson ringer du oss på nedan kontaktuppgifter, alternativt skickar in din intresseanmälan via kommunens hemsida.
Länk: Gör en insats - stöd till barn, unga och vuxna - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen. (https://www.vaggeryd.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/gor-en-insats---stod-till-barn-unga-och-vuxna.html)
Varmt välkommen att höra av dig eller skicka din intresseanmälan!
