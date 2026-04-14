Vill du vara en viktig del av barn och ungas fritid?
2026-04-14
Vill du arbeta på en kvalitetsmärkt ridskola och vara en viktig del av barn och ungas fritid? Då kan det här vara jobbet för dig.
Djursholms Ridklubb, DRK, en av landets största ridklubbar med strax under 1 100 aktiva medlemmar, samverkar med privatägda Djursholms Ridskola på en kvalitetsmärkt och toppmodern anläggning i hjärtat av Danderyds kommun. Ridklubben, grundad 1925, firade hundra år 2025.
Djursholms Ridklubb söker fritidsledare till barn- och ungdomsverksamheten
Våra uppskattade fritidsledare har en viktig funktion både i ridklubben och på ridskolan. Nu söker vi Filippas ersättare till vad hon beskrivit som "världens roligaste jobb".
Du får huvudansvar för fritidsverksamheten med huvudsaklig tjänstgöring vardagar (eftermiddagstid).
Om rollen
Som fritidsledare har du en central och uppskattad roll i vår barn- och ungdomsverksamhet. Du arbetar nära både ridklubb och ridskola, med fokus på att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för våra unga medlemmar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och hålla i teoriutbildningar för nybörjare
Arrangera skötarkurser och andra roliga aktiviteter
Vara en trygg, närvarande vuxen i stallet och samverka med vår ungdomssektion
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att arbeta med barn och unga. Du är organiserad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Det är meriterande om du har:
God hästkunskap och hästvana
Erfarenhet från utbildningsverksamhet eller skola
Du kommer att ingå i ett engagerat team av kollegor, som även inkluderar kanslist och helgpersonal.
Praktisk information
Tjänst: Tillsvidareanställning på deltid (vardagar, eftermiddagstid)
Sista dag att ansöka är 1 maj 2026
Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
E-post: maria.granath@djursholmsridklubb.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Djursholms Ridklubb
, https://djursholmsridklubb.se/
Gärdestorp (visa karta
)
182 62 DJURSHOLM Kontakt
Maria Granath maria.granath@djursholmsridklubb.se 0760221156 Jobbnummer
