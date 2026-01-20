Vill du vara en del av stadens matematikutveckling?
2026-01-20
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.
Vem är du?
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i matematik. Du har en gedigen bakgrund i klassrummet och är nu redo att ta nästa steg för att driva matematikutvecklingen på en övergripande nivå. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
Skol- och fritidsförvaltningen är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Vi på Pedagogiskt center ska stödja, inspirera och utmana personal i förskola och skola för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomars lärande. Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka och bidra till utveckling. Pedagogiskt center är även en mötesplats för personal inom Skol-och fritidsförvaltningen. Här finns ett samordnat och kompetent stöd till verksamheten med fokus på förändringsarbete som skapar nytt värde för verksamheten. Hos oss är det viktigt med en kultur som präglas av generositet och att helheten är starkare än summan av delarna. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Vårt gemensamma uppdrag är att stötta stadens grundskolor och gymnasieskolor för att driva matematikutveckling. Du kommer ingå i ett kompetent team med fokus på matematik, NO och teknik.
Din roll är bred och din arbetsdag kommer att ha ett varierat och händelserikt innehåll. Du kommer att coacha lärare, föra strategiska dialoger med rektorer samt leda kollegialt lärande. Även undervisning av elever förekommer, vilket kräver att du trivs med att vara "hands-on".
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i matematik. Du har flera års undervisningserfarenhet med goda resultat och har erfarenhet att driva pedagogiskt utvecklingsarbete.
Du är kommunikativ, analytisk och har en strategisk blick för skolans utveckling. I rollen krävs att du är drivande och initiativtagande, samtidigt som du är lyhörd och prestigelös i mötet med skolornas personal. Din förmåga att bygga goda relationer och inspirera till lärande - hos både vuxna och elever - är helt avgörande för att lyckas i uppdraget.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi kommer ha löpande intervjuer under rekryteringsprocessen. Vid en intervju kommer du att bli ombedd att skicka in ett case innan intervjun.
Sista dag att ansöka är 260206
Anställningsform: Semestertjänst
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
