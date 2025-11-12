Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag? Reitan Convenience söker
Reitan Convenience i Sverige är franchisegivare för Pressbyrån och 7-Eleven. Som marknadsledande i vår bransch vill vi leda vägen mot framtidens mest hållbara convenience genom att göra convenience mer hållbart och hållbarhet mer convenient.
Hos oss arbetar du i ett värderingsstyrt företag där du får ta stort eget ansvar, samarbeta i en miljö där det finns högt förtroende för varandra och där vi jobbar fokuserat mot gemensamma mål! Vi är öppna, visar varandra tillit och har mycket kul ihop.
Som HR Business Partner hos Reitan Convenience är du en nyckelperson i vårt arbete med att skapa en hållbar, engagerande och affärsdriven organisation. Du driver och utvecklar HR-arbetet med fokus på affär, människa och planet, och bidrar till att våra värderingar genomsyrar hela verksamheten.
Du arbetar både strategiskt och operativt och är ett viktigt stöd för chefer och medarbetare i olika HR-ärenden och processer. Du är med och driver mångfald, jämlikhet och inkluderingsinitiativ, utvecklar arbetsmiljön och stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Genom att kombinera affärsförståelse med ett genuint intresse för människor bidrar du till att både medarbetare och verksamheten utvecklas och lyckas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Driva och utveckla HR-arbetet med fokus på affär, människa och planet.
-
Stötta ledare i personalärenden och arbetsrättsliga frågor.
-
Ansvara för lönerevision och lönekartläggning.
-
Koordinera HR-projekt och initiativ, särskilt inom ny lagstiftning (t.ex. EU-lönetransparens), DE&I, hälsa och ledarskap.
-
Vara huvudkontakt för fackliga samarbeten och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet.
-
Driva employer branding- och franchise branding-initiativ.
-
Ge rekryteringsstöd vid utvalda rekryteringar.
-
Säkerställa att medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal genomförs i linje med RCS strategi.
-
Stötta HR- och Hållbarhetsdirektören i strategiska och operativa frågor inom HR och hållbarhet.
-
Ansvara för viss HR-administration såsom avtalsskrivning, framtagning och uppdatering av policydokument samt hantering av tjänstebilar.
Vi söker dig som
Du har flera års erfarenhet av brett HR-arbete och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande. Du är trygg i arbetsrätt, har vana att leda HR-processer och tycker om att bygga struktur, relationer och kultur som stärker både människor och affär.
Som person är du självständig, kommunikativ och lösningsorienterad med en genuin vilja att bidra till utveckling. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende, och du drivs av att arbeta i en verksamhet där tempot är högt och besluten nära.
Vi tror att du har:
-
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
-
God kunskap i arbetsrätt, förhandling och löneprocesser.
-
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom HR.
- Intresse för hållbarhet, ledarskap och DE&I frågor.
- Erfarenhet av att coacha ledare i medarbetarfrågor.
Hos Reitan Convenience blir du en del av ett värderingsstyrt företag där vi tror på frihet under ansvar, långsiktighet och människors egen drivkraft.
Övrig information
- Tjänsten är ett föräldravikariat under ett år. Start senast 1 mars 2026.
- Vi finns på Kungsholmen i moderna lokaler, hållplats Stadshagen.
- Du omfattas av kollektivavtal och förmåner.
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi är Reitan Convenience i Sverige
Du har säkert någon form av relation till oss via våra varumärken Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Varje dag besöker runt 350 000 personer någon av våra 400 butiker runt om i landet. Vi finns för att vi vill göra våra kunders vardag lite enklare. Som marknadsledande i vår bransch vill vi leda vägen mot framtidens mest hållbara convenience genom att göra convenience mer hållbart och hållbarhet mer convenient.
Reitan Convenience är en del av Reitan Retail med butiker under olika varumärken i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Med 2 000 butiker i 7 olika länder är Reitan Retail ledande inom retail i både Norden och Baltikum. Ersättning
