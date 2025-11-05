Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag? Reitan Convenience söker
2025-11-05
Reitan Convenience i Sverige är franchisegivare för Pressbyrån och 7-Eleven. Som marknadsledande i vår bransch vill vi leda vägen mot framtidens mest hållbara convenience genom att göra convenience mer hållbart och hållbarhet mer convenient.
Hos oss arbetar du i ett värderingsstyrt företag där du får ta stort eget ansvar, samarbeta i en miljö där det finns högt förtroende för varandra och där vi jobbar fokuserat mot gemensamma mål! Vi är öppna, visar varandra tillit och har mycket kul ihop.
Som Säkerhetssamordnare hos Reitan Convenience är du en nyckelperson i vårt arbete för att skapa trygga butiker och arbetsplatser. Du arbetar nära RCS Säkerhetschef och verksamheten för att identifiera risker, förebygga incidenter och stödja våra chefer, franchisetagare och medarbetare i säkerhetsfrågor.
Ansvarsområde och arbetsuppgifter
Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete - från att driva säkerhetsprojekt och utbildningar till att följa upp incidenter och bidra till att minska svinnet. Du får en viktig roll i att utveckla vår säkerhetskultur och att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Samordna och utveckla säkerhetsarbetet inom RCS och våra butiker
- Identifiera och förebygga risker kopplade till rån, inbrott, hot och våld
- Hantera incident- och skaderapportering samt genomföra säkerhetsrevisioner i utsatta butiker.
- Ansvara för att fysiska och tekniska säkerhetslösningar finns på plats, som till exempel larm, övervakning, belysning och låsanordningar.
- Planera och hålla utbildningar och övningar inom säkerhet
- Arbeta med systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete
- Samarbeta med externa aktörer som bevakningsföretag, polis och myndigheter
Kvalifikationer
- Relevant utbildning inom säkerhet, riskhantering eller motsvarande erfarenhet
- 2-3 års erfarenhet av liknande roll, gärna inom retail
- Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalys, incidenthantering och loss prevention
- Erfarenhet av att planera och hålla utbildningar/övningar
- Förståelse för ekonomi och nyckeltal kopplat till svinn
- God svenska och engelska i tal och skrift
- God systemvana
Det är meriterande om du arbetat med BI-system och ekonomisystem
Är det här du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och förtroendeingivande. Du tar ansvar, agerar med integritet och fattar välgrundade beslut. I rollen arbetar du självständigt och är ett pålitligt stöd till våra franchisetagare och servicekontor. Ditt uppdrag är att säkerställa hög butikssäkerhet genom att arbeta aktivt med våra policies, säkerhetsrutiner och uppföljning av efterlevnad.
Du trivs i en vardag där planerade uppgifter blandas med snabba insatser. Du är flexibel, lösningsorienterad och kommunicerar tydligt - även i pressade situationer - med fokus på att skapa trygghet och resultat.Övrig information
- Resor i hela Sverige förekommer. Vi har servicekontor i Stockholm, Göteborg och Lund.
- Du rapporterar till RCS Säkerhetschef och är en del av RCS Säljavdelning.
- Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning.
- Du omfattas av kollektivavtal.
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
- Vi ser helst att du kan starta senast den 1 februari 2026.
Vi är Reitan Convenience i Sverige
Du har säkert någon form av relation till oss via våra varumärken Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Varje dag besöker runt 350 000 personer någon av våra 400 butiker runt om i landet. Vi finns för att vi vill göra våra kunders vardag lite enklare. Som marknadsledande i vår bransch vill vi leda vägen mot framtidens mest hållbara convenience genom att göra convenience mer hållbart och hållbarhet mer convenient.
Reitan Convenience är en del av Reitan Retail med butiker under olika varumärken i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Med 2 000 butiker i 7 olika länder är Reitan Retail ledande inom retail i både Norden och Baltikum. Ersättning
