Vill du vara den tekniska länken i världsledande produktion?
Har du ett öga för tekniska detaljer och drivs av att se ritningar bli till verklighet? Vi söker nu en strukturerad Beredare som vill axla en nyckelroll i gränssnittet mellan utveckling och montering. Här får du driva egna uppdrag i en högmodern miljö där din insats direkt avgör hur effektivt komplexa maskiner kan byggas.
OM TJÄNSTEN:Rollen som Beredare är en kritisk funktion i kedjan mellan R&D och produktion hos vår kund, som är en global ledare inom avancerad anläggningsutrustning. Du kliver in i ett sammansvetsat team om sex kollegor där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att bygga högteknologiska maskiner på ett effektivt sätt. Som Beredare agerar du teknisk länk och supportar både produktionsflöden och pågående projekt med din expertis. Här blir du en del av en prestigelös och innovationsdriven avdelning i Örebro, där kommunikation och samarbete är fundamentala hörnstenar. Tjänsten passar dig som vill arbeta brett, ta stort eget ansvar och vara med där det händer i en internationell industrikoncern.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera och lägga upp nya kundordrar i affärssystemet för att säkra produktionsstart.
Agera teknisk support mot monteringsflödet och säkerställa att rätt information når produktionen.
Hantera breda interna och externa kontaktytor, främst genom kommunikation med leverantörer.
Driva uppföljning och återkoppling genom aktivt arbete med ständiga förbättringar i processerna.
SÖKER DIG SOM HAR:En teknisk bakgrund, antingen genom en YH-utbildning eller motsvarande
Erfarenhet inom produktionstekniskt arbete, gärna från tillverkande industri
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av teknisk beredning
Som person är du en naturlig problemlösare som drivs av att skapa ordning i komplexa flöden. Du är strukturerad och noggrann i ditt administrativa arbete, även när tempot skruvas upp, och du har en fallenhet för att snabbt sätta dig in i nya system. Då rollen innebär många kontaktytor är du en kommunikativ lagspelare som trivs med att agera bryggan mellan olika avdelningar. Slutligen ser vi att du är initiativtagande och motiveras av att ständigt hitta smartare och mer effektiva sätt att arbeta på.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Samarbetet är långsiktigt och möjlighet till att bli tillsvidareanställd hos kundföretaget finns på sikt.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Örebro
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
