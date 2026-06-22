Vill du utvecklas, tjäna bra pengar och arbeta i ett team som siktar högt?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Köping Visa alla säljarjobb i Köping
2026-06-22
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Vill du utvecklas, tjäna bra pengar och arbeta i ett team som siktar högt?
Exaltera Marketing söker nu nya säljare till vårt växande team med utgångspunkt i Köping. Vi söker dig som gillar att möta människor, drivs av resultat och vill arbeta i en roll där din ambition kan ta dig långt.
Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller är i början av din karriär får du hos oss möjligheten att utvecklas genom utbildning, coachning och praktisk erfarenhet.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare representerar du några av Sveriges ledande företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar ute på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder och hjälper dem att hitta smartare och mer förmånliga lösningar.
Varje arbetsdag innebär nya möten, nya utmaningar och nya möjligheter att lyckas.
Det här får du hos oss
Garantilön och en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Personlig coachning och stöd från erfarna ledare
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv kultur
Vi firar framgångar
Hos Exaltera Marketing uppmärksammas prestation. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror att framgång byggs genom hårt arbete, rätt inställning och ett team som lyfter varandra.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas
Motiveras av att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs med både självständigt arbete och samarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi söker framför allt personer med rätt inställning och vilja att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga en framtida karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Köping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: koping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
731 33 KÖPING Jobbnummer
9973840