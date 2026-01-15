Vill du utvecklas tillsammans med oss? Sök jobbet som studentmedarbetare!
2026-01-15
Läser du på högskola, universitet eller yrkeshögskola och vill arbeta inom fastighetsbranschen under studietiden? Då är detta en chans för dig att få arbetslivserfarenhet och bredda ditt kontaktnät inför framtiden. Just nu söker vi studentmedarbetare till våra affärsområden i tjänsten som lägenhetsförvaltare.
Som lägenhetsförvaltare kommer att du arbeta tätt tillsammans med dina kollegor på ett av våra affärsområden i ett team som har ansvar för kunden och lägenheten inom tilldelade fastigheter. I teamet arbetar ni för att gemensamt förbättra områdets resultat, utveckling och kundnöjdhet.
Vi tror att du:
- är van att möta kunder och att arbeta lösningsinriktat
- har god datavana och kunskap i Officepaketet
- har goda kunskaper i svenska såväl skrift som tal, vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper i engelska
- är en lagspelare som har lätt för att samarbeta
- har förmågan att organisera
Som studentmedarbetare på HFAB erbjuds du en möjlighet, att parallellt med studierna, använda dina akademiska kunskaper med uppdrag inom vår verksamhet. Vi vänder oss till dig som studerar på högskola eller universitet och önskar en deltidstjänst inom en intressant bransch. Arbetstiden är upp till 15 timmar i veckan och kan anpassas efter dina studier.
När högskolans vårtermin avslutas övergår anställningen till ett semestervikariat på heltid under perioden 15 juni till 31 augusti.
B-körkort är ett krav.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-01-31.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Fastighets AB
(org.nr 556041-1786), https://www.hfab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Thomas Lindblom thomas.lindblom@hfab.se 035-14 03 41
9686103