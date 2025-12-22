Vill du utvecklas tillsammans med oss? Sök jobbet som studentmedarbetare!
Halmstads Fastighets AB / Kundservicejobb / Halmstad Visa alla kundservicejobb i Halmstad
2025-12-22
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Fastighets AB i Halmstad
Läser du på högskola, universitet eller yrkeshögskola och vill arbeta med kommunikation, kundbemötande och service under studietiden? Då är detta en chans för dig att få arbetslivserfarenhet och bredda ditt kontaktnät inför framtiden. Just nu söker vi studentmedarbetare till vårt kundcenter. Som studentmedarbetare i kundcenter är du HFAB:s ansikte utåt, såväl externt som internt.
Vi tror att du:
• är van att möta kunder och att arbeta lösningsinriktat
• har god datavana och kunskap i Officepaketet
• har goda kunskaper i svenska och engelska såväl skrift som tal
• är en lagspelare som har lätt för att samarbeta
Du brinner för mötet med människor och att ge service i såväl det personliga mötet som i telefon, mail och chatt. Som person är du lösningsorienterad, stresstålig och har lätt att anpassa dig till de olika situationer som uppstår i vårt kundcenter.
Som studentmedarbetare på HFAB erbjuds du en möjlighet, att parallellt med studierna, använda dina akademiska kunskaper med uppdrag inom vår verksamhet. Studentmedarbetarskapsupplägget vänder sig till dig som studerar på högskola eller universitet och önskar en deltidstjänst inom en intressant bransch. Arbetstiden är upp till 15 timmar i veckan och kan anpassas efter dina studier. När högskolans vårtermin avslutas övergår anställningen till ett semestervikariat på heltid under perioden 8 juni till 31 augusti.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande, sista ansökningsdag 2026-01-12. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Fastighets AB
(org.nr 556041-1786), https://www.hfab.se Kontakt
Enhetchef kundcenter
Aid Jusufi aid.jusufi@hfab.se 035-140366 Jobbnummer
9661718