Vill du utvecklas tillsammans med ett engagerat team?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Aneby Visa alla säljarjobb i Aneby
2026-07-13
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Aneby.
Vi tror att ett bra jobb handlar om mer än arbetsuppgifter. Det handlar om att trivas, få möjlighet att utvecklas och känna att det man gör varje dag spelar roll. Därför söker vi dig som gillar att möta människor och vill vara med på en resa där både du och företaget fortsätter att växa.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
I rollen som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du blir en del av ett team där du får stöd från första dagen. Vi erbjuder introduktion, praktisk utbildning och kontinuerlig coachning så att du kan känna dig trygg i din roll och fortsätta utvecklas över tid.
Du utgår från vårt kontor i Aneby och arbetar tillsammans med kollegor som inspirerar, stöttar och utmanar varandra att bli bättre.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats med stark laganda och högt engagemang
Vi uppmärksammar bra prestationer
När du når dina mål vill vi fira det tillsammans. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att skapa kontakt med människor
Har ett positivt driv och en vilja att utvecklas
Gillar att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till en bra teamkänsla
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Vi värdesätter din inställning, ditt engagemang och viljan att utvecklas högre än ett långt CV.
Ansök idag
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett företag där människor står i fokus? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Aneby. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
578 32 ANEBY Jobbnummer
10001946