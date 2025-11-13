Vill du utvecklas som undersköterska i en trygg miljö? Se här!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Välkommen till vårt gäng!
Vill du möta nya utmaningar? Då är du välkommen till oss på Hybrid och Intervention, Operation 5! Vi är en liten, men trivsam enhet som söker nya undersköterskekollegor som vill vara en del av framtid och utveckling i operationsmiljö.
Hybrid- och intervention (HybI) rymmer avancerad utrustning för interventioner och operationer samt hybridsalar, där kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum. En del av operationerna hos oss görs i en ny miljö med avancerad medicinteknik som personalen måste lära sig att hantera praktiskt, men också utveckla nya arbetssätt kring. Operation 5 är en högspecialiserad operationsavdelning med ett rikssjukvårdsuppdrag riktat mot viss ep-kirurgi. Vi utför operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi.
Neurokirurgin behandlar:
Skallskador
Olika typer av blödningar och kärlmissbildningar i hjärna och ryggmärg
Tumörer i centrala nervsystemet
Diskbråck
Hydrocephalus
Epilepsi
Motoriska störningar
Neurokirurgen utför även avancerade ingrepp i smärtbehandlande syfte.
Vi utför även Kärlkirurgiska och Ryggortopediska ingrepp samt ansvarar över det akuta flödet jourtid hos ÖNH, käk och plastiken.
Vi är med andra ord en dygnet-runt verksamhet med bred kompetens.
Detta erbjuder vi dig
Goda utvecklingsmöjligheter i form av interna utbildningar med både kortsiktiga och långsiktiga mål.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som undersköterska inom Hybrid- och intervention är ett spännande uppdrag! Verksamheten har genomgått förändringar med målsättning att hitta nya och hållbara sätt att arbeta och bedriva verksamhet på. Ditt fokus och ansvar kommer att ligga före, under och efter operationen. Du planerar och förbereder ingreppet tillsammans med operationssjuksköterskan för att sen ingå i det större operationsteamet som innefattar anestesipersonal och kirurg. Du kommer att assistera och ansvara för teknik tillsammans med operationssjuksköterskan samt handräcka operationssjuksköterskan och operatören under ingreppet.
Du kommer att ta emot patient vid ankomst, och förbereda inför operation. Efter operationen iordningsställs salen när patienten åkt till annan enhet. När du inte är inne på operationssal är din uppgift att förbereda inför nästa operation och vara operationssalarna behjälplig med att hämta instrument och apparater. Arbetet är väldigt varierande och du är en viktig del i hur utfallet av operationen blir.
Om dig
Du har en utbildning som undersköterska och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på operationsavdelning.
Som person bidrar du genom att utveckla och stärka teamkänslan kring patienten. Då kan vi som vårdgivare ge patienten en trygg och säker kirurgi. Vidare ser vi gärna att du kan hantera och klara av förändringar, stimuleras av utmaningar och vill arbeta aktivt för samarbete inom och mellan våra avdelningar inom verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetschef Felipe Faundes Espinoza 076-2756632 Jobbnummer
9602291