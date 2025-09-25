Vill du utvecklas som sjuksköterska? Sabbatsbergsgeriatriken söker dig!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en mindre enhet med stort hjärta där teamarbete och personcentrerad vård är grunden? Sök då denna tjänst som sjuksköterska!Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Avdelning 82 på Sabbatsbergsgeriatriken tar emot äldre patienter med konfusion och komplexa vårdbehov.
Här får du som sjuksköterska en viktig roll i att skapa trygghet, kontinuitet och meningsfull vård. Vi arbetar alltid tvärprofessionellt och fattar viktiga beslut gemensamt på våra teamkonferenser.
Din roll hos oss
Som sjuksköterska på avdelning 82 blir du en central del av teamet. Du ansvarar för att:
identifiera och bedöma patienternas omvårdnadsbehov
planera, leda och följa upp omvårdnadsåtgärder
utföra specifik omvårdnad och läkemedelshantering
handleda studenter och stötta kollegor
Vad vi erbjuder
Individanpassad introduktion och ett nära, stöttande team
Arbetstidsavtal med möjlighet att växla tid till pengar, ledighet eller pension
Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år och friskvårdstimme
Fri sjukvård samt övriga kollektivavtalade förmåner, läs mer på förmåner inom SLSO
Centralt läge vid Odenplan/Vasaparken - enkelt att ta sig hit med kollektivtrafik
Vill du känna in arbetsmiljön innan du bestämmer dig? Du är varmt välkommen att hospitera hos oss!
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för geriatrik och konfusionstillstånd. Är du specialistsjuksköterska inom demens är det förstås extra attraktivt.
Vi tror att du gillar att arbeta med äldre patienter och att du vill utveckla både dig själv, dina kollegor och verksamheten. Du främjar trivsel och trygghet genom ett öppet och tillitsfullt samarbete. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Praktisk information
Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Arbetstid dag/kväll samt helgtjänstgöring
Heltid 38:15 timmar/vecka - men vi är flexibla med upplägg som passar dig
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om oss, besök vår hemsida
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Sabbatsbergsgeriatriken Kontakt
Annika Edoff 073-0621325 Jobbnummer
9526727